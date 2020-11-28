ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Столичні Позняки сколихнула стрілянина: невідомі напали на елітний Mercedes

Київ, Субота 28 листопада 2020 12:27
Столичні Позняки сколихнула стрілянина: невідомі напали на елітний Mercedes
Обстріляли автомобіль на Позняках у Києві (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анжеліка Галушко

Елітний Mercedes обстріляли з автомата

У Києві на Позняках вранці суботи, 28 листопада, сталася стрілянина. На вулиці Драгоманова невідомі розстріляли елітний автомобіль Mercedes.

Як пише спільнота dtp.kiev.ua, автівка Mercedes нібито зареєстрована на 20-річного хлопця. Зловмисники понівечили лобове скло та капот іномарки.

Столичні Позняки сколихнула стрілянина: невідомі напали на елітний Mercedes

Столичні Позняки сколихнула стрілянина: невідомі напали на елітний Mercedes

На Позняках у Києві обстріляли автомобіль (фото:t.me/KyivOperativ/)

У салоні авто ані водія, ані пасажирів не було, тому жертв вдалося уникнути. На місці інциденту біля обстріляного Mercedes лежав автомат. Попередньо, його залишили зловмисники і це може бути АК47.

Зараз на місці працює поліція, яка встановлює всі обставини стрілянини.

Столичні Позняки сколихнула стрілянина: невідомі напали на елітний Mercedes

Поліцейські працюють на місці обстрілу іномарки (фото: t.me/KyivOperativ/)

"На щастя, ніхто не постраждав, оскільки в авто нікого не було. Схоже, що власника (2000-го року народження) таким чином про щось попереджають", - йдеться в повідомленні.

Відео із місця інциденту на Позняках, де обстріляли автівку, можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро "Академмістечко" загорілася маршрутка. Вогонь охопив транспортний засіб повністю.

Раніше ми писали, що у центрі Києва чоловік влаштував стрілянину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Події обстрелновостиавтомобилиавтомат

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся