Куди вкаже компас: як правильно вибирати квартиру по стороні світу

Орієнтація вікон по сторонах світу – важливий фактор, який далеко не завжди враховується при виборі квартири. Однак саме від нього багато в чому залежить атмосфера в квартирі: рівень природної освітленості, вологість та температура в приміщенні.

Куди повинні виходити вікна квартири, щоб було комфортно людям з різним життєвим ритмом? Або сім'я з маленькими дітьми? Або закоханій парі? Яким повинен бути вигляд, щоб він радував або заспокоював? – з'ясовувала редакція РБК-Україна REALTY.

Містобудівна географія

Мало хто замислюється про те, чому один будинок має квартири з вікнами на південь і/або північ, інший – на схід і/або захід, а десь вікна дивляться на південний (північний) схід і – відповідно – південний (північний) захід.

Насправді існує містобудівна закономірність, прив'язана до планетарних ліній постійної довготи і широти. Житлові будівлі прийнято розташовувати або на паралелях уздовж широти (тоді квартири мають вікна на південь і північ), або уздовж меридіанів (тоді вікна на схід і захід). Зустрічаються також діагональні напрямки (ПС-ПЗ, ПС-ПЗ).

Прийнято вважати, що вибір сторони світу, куди виходять вікна квартири, –виключно питання смаку мешканців: одним подобаються світлі і сонячні кімнати, а інші вважають за краще напівтемряву і тишу. Фото: korsa.ua

Але це справа не тільки особистих вподобань. Від того, наскільки правильно підібрана сторона світу, можуть залежати не тільки ваш щоденний настрій, але і здоров'я членів сім'ї, продуктивність та успіхи на роботі, успішність школярів.

Правильна сторона світу здатна дарувати натхнення творчим людям, зробити щасливими закоханих. Тоді як помилково вибрані напрямки вікон, навпаки, можуть завдати чимало шкоди – від депресії і роздратованості до хронічних захворювань і сварок з близькими, стверджують психологи.

Широта – для домосідів

Широтна орієнтація будинку (будинок стоїть по широті, вікна дивляться на південь і північ) більше підійде тим, хто левову частку часу проводить у своїй квартирі. Це молоді батьки, пенсіонери, творчі люди, які перетворили свої квартири в робочі студії.

Вікна на південь

У кімнатах на південну сторону рекомендують облаштовувати дитячу, оранжереї з домашніх квітів. У них також добре себе почувають літні або слаборухливі люди.

Південні кімнати – це багато тепла і сонця, яке присутнє майже весь день. Це заряд позитиву і енергії навіть в похмуру погоду або похмурий осінньо-зимовий період. Особливо важливо мати вікна на південь, якщо ваша квартира розташована на нижніх поверхах.

Сонячні промені – не тільки потужні антидепресанти (вважається, що від сонця починає вироблятися серотонін – гормон щастя), але і бездоганні дезінфектори – завдяки ультрафіолету. Тому якщо в будинку хтось хворий, сонячна сторона може навіть забезпечити захист від поширення інфекції. Фото: gethom.com

Але вона також має і кілька мінусів. Жителям висоток південна сторона підійде лише при тонованих або світловідбивних вікнах. В іншому випадку в весняні та літні місяці ніщо не врятує від спеки (на південній стороні найбільш активне сонце). Зрозуміло, без кондиціонера в таких квартирах вище 7-го поверху просто не обійтися.

Вікна на північ

У кімнатах на північ рекомендується розташовувати кухні, творчі кабінети, студії. В атмосфері стриманого освітлення без відблисків добре працюється як перед монітором, так і перед мольбертом. Комфортно готувати на плиті – не докучають яскраве світло і додаткова спека.

А ось людям, що знаходяться в пригніченому стані, депресії, невпевненим у своїх силах або нездоровим – північна сторона строго протипоказана. Не рекомендується в кімнатах вікнами на північ також робити дитячі кімнати. Не приживеться в них й більшість домашніх рослин.

Слід пам'ятати і про декілька принципових мінусів північних кімнат. У них завжди сутінково та прохолодно. Взимку – часто відверто холодно, так як північні вітри сильно охолоджують навіть теплоізольовану стіну будинку. Особливо некомфортно в таких приміщеннях, якщо з північного боку будинку розташована водойма, – тоді в кімнатах ще й вогко. Тому рекомендується додатково утеплювати зовнішні стіни північних кімнат, нарощувати секції радіаторів.

Меридіани – для "сов" та "жайворонків"

Меридіанна орієнтація будинку (вікна на схід і/або на захід) підходить для енергійних, активних, ділових людей, майже весь світловий день проводять поза домом.

Якщо ви ставитеся до типу "жайворонків" і звикли починати день зрання – вам безумовно підійде східна сторона. Вона ж хороша для тих, хто любить прохолоду в приміщенні в будь-який час року. Вікна на схід дозволяють навіть в найспекотніший літній період відчувати себе комфортно (після 10.00 ранку прямого сонця в кімнаті вже немає).

Вікна на схід

"Сови" не оцінять східну сторону, де їх кожен день будуть піднімати з ліжка перші промені. Таким людям ідеально підійде західна сторона. Вважається, що вона максимально комфортна також для романтиків та творчих натур. Особливого шарму їй додає краса заходу сонця – власники таких квартир на високих поверхах ні на що її не проміняють. Фото: vsviti.com.ua

У квартир в будинках з меридіанною орієнтацією немає таких явних мінусів, як в "широтних". Проте, слід враховувати, що квартири на східну сторону взимку можуть бути помітно прохолодніше, ніж південні і західні. І, можливо, також зажадають додаткового утеплення. Особливо, якщо будинок розташований на височині або пагорбах, а переважними вітрами є східний або північно-східний.

Вікна на захід

У свою чергу, західні кімнати влітку можуть бути дуже задушливими – особливо, якщо квартира знаходиться на одному з верхніх поверхів. Сонце, яке освітлює будинок з 14.00 (а в літній період в Україні воно приходить на західну сторону саме до цього часу), вже поводиться максимально агресивно, активно нагріває будинок зовні і всередині. Тому без щільних жалюзі або штор, а також кондиціонерів точно не обійтися.

Діагоналі – для вчених та закоханих

Кімнати в будинках діагональної орієнтації (на ПС-ПЗ або ПЗ-ПС) – це компромісні варіанти між чотирма основними. Їх вважають практично універсальними, придатними для всіх, але це не зовсім вірно.

Так, південний схід і південний захід – як і південна сторона – підходять, в першу чергу, для людей, які постійно проводять час вдома. При цьому південний захід вважається найбільш сонячним серед усіх можливих варіантів (а значить, кімнати не тільки найсвітліші, але і найспекотніші). Квартира з такими кімнатами комфортна лише до 5-го поверху.

А ось квартири на північний схід ідеальні для людей, занурених в розумову роботу, а також студентів. Якщо слідувати китайській філософії фен-шуй, ця сторона світу хороша для сімейних відносин, так як заряджає подружжя позитивною енергією.

У той же час, європейські практики стверджують, що для закоханих пар і молодят найбільш комфортний напрямок вікон в квартирі – північно-західне. Саме воно дозволяє парі зосередитися один на одному, не відволікаючись на яскраве сонячне світло.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, якою має бути ідеальна спальня.