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У Техасі на 3D-принтері надрукують найбільший район у світі

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Субота 30 жовтня 2021 20:12
У Техасі на 3D-принтері надрукують найбільший район у світі Фото: вулиця з надрукованих будинків, вже збудована у штаті Техас (iconbuild.com)
Автор: Леся Панченко

Будівельна компанія стверджує, що її будинки енергоефективні та створюють менше відходів у процесі будівництва.

Технологія 3D-друку стає все більш популярною в будівельній сфері. Вона дозволяє будувати швидко, дешево та з мінімальним залученням живої робочої сили. Будинки, що надруковані на 3D-принтері, вже використовують для вирішення житлового питання в країнах Африки. Але найбільший у світі проект – район на 100 житлових будинків, буде побудований в Остіні, штат Техас, США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Цей амбітний проект – результат співпраці компаній Lennar Group, яка будує житлові будинки в США з 1954 року та ICON, що займається інноваційними будівельними технологіями.

Інновації в житловому питанні

ICON відомий тим, що надрукував цілу вулицю котеджів у Техасі за сім днів, а також побудував Mars Dune Alpha, місце існування для астронавтів НАСА, що імітують життя на Марсі.

Для нового району в Остіні, робота над яким розпочнеться вже 2022 року, використовуватиметься запатентований будівельний матеріал під назвою Lavacrete (оптимізована бетонна суміш) та роботизована система, яка друкує зі швидкістю 25,4 см (10 дюймів) за секунду.У Техасі на 3D-принтері надрукують найбільший район у світіВізуалізація майбутнього района (iconbuild.com)

За словами Джейсона Балларда, генерального директора ICON, зараз США відчувають дефіцит житла в п'ять мільйонів нових будинків, які можна побудувати швидко, але "без шкоди для якості, краси чи стійкості" з використанням технологій його компанії.

Економні та енергоефективні

Новий район в Остіні спроектований BIG-Bjarke Ingels Group, всесвітньо відомою командою архітекторів та дизайнерів. Надруковані будинки будуть призначені для однієї сім'ї, матимуть вільні планування і кожен з будинків відрізнятиметься від інших.

Будівельна компанія стверджує, що її будинки енергоефективні та створюють менше відходів у процесі будівництва. Також там будуть встановлені фотоелектричні дахи, що зробить їх стійкими та енергонезалежними.

3D-будинки відповідають міжнародному будівельному кодексу (IBC), можуть витримувати екстремальні погодні умови та служитимуть стільки ж, якщо не довше, ніж будинки традиційної споруди.

Раніше ми розповідали, що модульний будинок можна збирати як великий конструктор Lego.

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