Скляний міст, Рошен і приватна школа: сім проектів з Києва стали номінантами європейської премії

Сім архітектурних проектів, реалізованих у Києві, номіновані на престижну європейську премію Міса ван дер Рое (Mies van der Rohe Award).

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрія Тація.

Премія Міса ван дер Рое

Mies van der Rohe Award – офіційна архітектурна нагорода Євросоюзу, яка присуджується раз на два роки архітекторам з країн ЄС та країн-партнерів (зокрема, України) за кращі зразки європейської сучасної архітектури у своїх країнах.

Премія носить ім'я німецького архітектора-модерніста Людвіга Міса ван дер Рое-засновника інтернаціонального стилю в архітектурі, який зараз використовується в більшості європейських проектів.

Сім українських проектів, номінованих на премію

– Бізнес-кампус В-12 В UNIT.City – громадський простір площею майже 17 тис кв. м. Проект відповідає стандартам "зеленого будівництва" американської системи сертифікації LEED. Фото: facebook.com/YuriyTatsiy

– Roshen Plaza – колишні виробничі цехи кондитерської фабрики, які перетворили на громадський простір з фудкортом, фонтанами, місцями для відпочинку, а взимку – з катком. Фото: facebook.com/YuriyTatsiy

– КУБ – тимчасовий виставковий павільйон Музею Революції Гідності. Всередині металевої конструкції-багаторівнева галерея, де проходять освітньо-культурні заходи, лекції та зустрічі. Фото: facebook.com/YuriyTatsiy

– Гімназія"А+" – приватний освітній заклад, розташований в ЖК "Комфорт Таун" (Дніпровський район). Школа розрахована на 600 учнів. Особливістю будівлі гімназії є асиметричний дах, з кожного кута огляду якої будова має різну геометричну форму. Фото: kandevelopment.com

– Велосипедно-пішохідний міст через Володимирський узвіз. Довжина мосту - 216 метрів, будівництво було завершено в 2019 році. Фото: facebook.com/YuriyTatsiy

– Житловий комплекс Tetris Hall. Складається з двох 25-поверхових веж з експлуатованим дахом з басейном і зоною відпочинку. Вежі з'єднуються мостовим переходом на верхньому рівні. Фото: ЛУН

– Реконструкція Спаського бастіону та площі біля церкви Спаса на Берестові. Роботи були виконані під час реставрації самої церкви. Фото: facebook.com/YuriyTatsiy

Вибір переможців премії та церемонія нагородження відбудеться навесні цього року.

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