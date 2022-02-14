Статус "відмовлено": за рік введено в експлуатацію вдвічі менше багатоповерхівок

В Україні кількість відмов у введенні в експлуатацію житлових багатоповерхівок зросла вдвічі у порівнянні з попереднім роком. Водночас повернень документів замовнику без рішення про видачу або відмову стало менше.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані системи Pro.Monitor.Estate.

Кому відмовлено в сертифікаті

Загалом у 2021 році сертифікатів про введення в експлуатацію було видано більше ніж 2020-го року – 924. З них 512 – за класом СС3 що передбачає значні наслідки (житлові і громадські будівлі висотою понад 100 м) та 412 – СС2 що передбачає середні наслідки (житлові і громадські будівлі висотою від 73,5 м до 100 м).

Це пов’язано зі скасуванням обов’язкової сплати замовниками будівництва пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. З 1 січня 2021 року пайові внески скасували, проте ті хто уклав договори у 2019-2020 були змушені їх сплачувати, а ті, хто не обтяжив себе зобов'язаннями дочекалися початку нового року.

Окрім того, минулого року було 675 відмов у видачі сертифікатів. Більшість з них обумовлена значними порушеннями на будівництві, що напряму впливають на експлуатацію будівель.

Причини відмов

Ще одним серйозним порушенням, можна вважати відсутність інформації про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. Це означає, що забудовники намагались узаконити будівлю на землі, до якої не мали жодного відношення (самочинне будівництво).

Один сертифікат було скасовано, проте рішення про скасування оскаржено в судовому порядку.

Ще 193 пакети документів повернули замовнику без рішення про видачу або відмову. Джерело: Pro.Monitor.Estate

Що стосується дозволів на будівельні роботи, то найменше їх видали у 2020 році. Крім того, вже у 2021 році кількість відмов у видачі дозволів на будівництво перевищила кількість виданих – на 3,6%.

"Тепличні умови" для самобудів

Реформування ДАБІ спричинило затримки з оформленням документів. Це створило "тепличні умови" для появи незаконних будівництв.

Так один забудовник у селі Софіївська Борщагівка згідно з документами побудував 9-ти поверхівку менше як за місяць. "Отже, як показують дані, ДАБІ "працювало" занадто активно над відмовами у видачі сертифікатів та дозволів на будівельні роботи. Цікаво буде спостерігати за роботою нового ДІАМ і проаналізувати статистику виданих ними документів вже в 2022 році", – кажуть юристи компанії Monitor.Estate.

"Крім того, кількість нових дозволів та динаміка видачі сертифікатів про готовність будинків до експлуатації не дає підстав стверджувати про перенасиченість нових будівництв, які можуть спричинити ефект "мильної бульбашки" на ринку первинної нерухомості", – уточнюють вони.

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