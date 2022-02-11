Старий флігель площею 38 кв.м продають за 300 тисяч доларів

На продаж виставлено мініатюрну будівлю сторожки, яку збираються продати за ц іною 7900 доларів за кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на dirt

Ця історична споруда була побудована в Північному Йоркширі (Велика Британія) в 1839 році. Воно являє собою одну з двох сторожок біля в'їзду до історичного Грімстон-парку та розташованого в ньому середньовічного замку.

Сторожка, що зведена з тесанних кам'яних (вапнякових) блоків, має кілька унікальних елементів екстер'єру. Так, не можна не звернути увагу на її ступінчастий дах, який увінчаний фігурою лицаря, що склонив коліно.

Фото: dirt.com

Але найцікавіше потенційний покупець знайде всередині будівлі. Як пояснюють фахівці з нерухомості, настільки висока її ціна обумовлена не лише історичною цінністю, але і рівнем внутрішніх робі, виконаних т вже в наш час. У сторожці було проведено капітальний ремонт.

І тепер – незважаючи на всю компактність споруди, тут знайшлося місце для вітальні та кухні (перший цокольний поверх), а також дитячої на другому поверсі. З кухні потрапляємо до критого зимового саду, звідки можна вийти на приватну терасу.

У надбудові-мезоніні розташована спальня, яка поєднана з льохом для вина.

Загальна площа відреставрованої сторожки – 408 футів або лише 38 кв.м, що можна порівняти з площею однокімнатної квартири в українській панельній багатоповерхівці часів радянського масового житлового будівництва.

Фото: dirt.com

Нагадаємо, в Каліфорнії продається унікальний особняк мультимільйонера Дуейна Хагадоне за 50 млн доларів.