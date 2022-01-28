Сентиментальний і продуманий: який дизайн інтер'єру підходить водним знакам зодіаку

Астрологи вважають, що знак зодіаку може багато розповісти про вподобання людини, а також допомогти зробити вибір у створенні комфортного середовища. Компанія French Bedroom попросила астролога Елоїзу з The Wellness Foundry розповісти, який дизайн інтер'єру найкраще підходить водним знакам зодіаку.

Індивідуальний дизайн для Раків, Скорпіонів та Риб — в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на House Beautifule.

Водні знаки зодіаку — найбільш чутливі й емпатичні з усіх в зодіакальному циклі. Їх головна перевага в дбайливому й уважному ставленні до світу. Ідеальний дизайн для цих знаків повинен відображати їх цінності й створювати зовнішній затишок.

Рак

Індивідуальність дизайну: сентиментальний, продуманий, затишний.

Раки дуже інтуїтивні та чутливі до свого оточення, тому будьте впевнені, що кожна деталь в їхньому будинку буде ретельно продумана. Однак довіру представників цього знака потрібно заслужити. Раки захищають свій особистий простір, захищаючи себе від негараздів зовнішнього світу.

Фото: Pinterest

Раком управляє Місяць, що уособлює комфорт і турботу про себе. З точки зору дизайну представникам цього знака підходять затишні квартири, що сприяють відпочинку та релаксу.

Сентиментальний до краю, Рак досягне успіху в тому, щоб створити особисту галерею з фотографій на стіні й розставити по будинку коробочки для зберігання своїх скарбів. За словами Елоїзи, Рак відмінно почуватиметься в теплому просторі, повному м'яких меблів нейтральних кольорів, прикрашеному безліччю предметів антикваріату.

Скорпіон

Індивідуальність дизайну: драматичний, готичний, педантичний.

Скорпіон — один з найзагадковіших й спокусливих представників зодіаку, але — цей водний знак приховує отруйне жало. Саме ця прихована темна сторона наповнить навколишнє середовище Скорпіона, схиляючись до готики та індустріального дизайну, з безліччю глибоких, насичених кольорів, таких як смарагдово-зелений, бордовий та сливовий. Скорпіонам варто вибирати розкішні тактильні тканини — штучне хутро, шовк, шкіру й натуральні породи дерева.

Фото: Pinterest

Скорпіону важливі деталі, тому інтер'єр зазвичай ретельно спланований до останньої дверної ручки. Було б непогано розбавити драматизм акцентами у вигляді блакитного каменю їх народження — топазу, який сприяє зціленню та перезавантаженню.

Риби

Індивідуальний дизайн: духовний, спокійний, мрійливий.

Як останній знак зодіаку — Риби пройшли всі випробування й негаразди, ставши найбільш чуйними, співчутливими й духовними в астрологічному циклі.

Це відбивається в гармонійному дизайні з елементами романтики – Риби будуть великими шанувальниками ароматичних свічок і пахощів.

Фото: Pinterest

Керовані Нептуном, планетою, що протегує творчості та мріям, Риб часто можна застати блукаючими в хмарах. У Риб повинні бути об'ємні подушки, м'які ковдри й декоративна підсвітка, які допоможуть їм зануритися у світ фантазій. Коли справа доходить до колірної гами, краще відмовитись яскравих візерунків та надати перевагу пастельним тонам, таким як бежевий та небесно-блакитний.

Раніше ми писали, який інтер'єр підходить земним знакам зодіаку, а також як облаштувати домівку для повітряних знаків.