Практичний і мінімалістичний: який інтер'єр підходить земним знакам зодіаку

Фото: найголовніше для земних знаків-комфорт, сімейні цінності і прагматичний підхід до справ (Pinterest)

Дизайн інтер'єру — справа смаку. Але астрологи відзначають загальні тенденції у вподобаннях різних знаків зодіаку, звертаючись до характеристик протегуючих їх стихій. Експерти стверджують, що вивчення астрології спрощує естетичний вибір і допомагає створити комфортний простір для життя.



Який дизайн інтер'єру підходить земним знакам зодіаку — Тільцям, Дівам та Козорогам — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на House Beautifule.

Компанія French Bedroom попросила астролога з The Wellness Foundry розповісти про ставлення кожного знака зодіаку до дизайну інтер'єру. Експерт розповіла, що найголовніше для земних знаків — комфорт, сімейні цінності й прагматичний підхід до справ, — все це повинно знаходити зображення і в дизайні інтер'єру.

Тілець

Індивідуальність дизайну: чуттєвий, зручний, безтурботний.

Фото: Pinterest

Для Тільців важлива атмосфера романтики, комфорту та розкошів у будинку, оскільки цей земний знак приваблює розслаблююча обстановка, оточена м'якими звуками та заспокійливими ароматами. Задоволення абсолютно необхідно для Тільців, тоді вони відчувають себе найбільш щасливими.

Тільцю слід прикрашати будинок шовком, оксамитом та затишним кашеміром, щоб забезпечити м'якість дотиків. Також важлива велика кількість декоративного освітлення. Ідеально впишуться ароматичні свічки й свіжі квіти, щоб побалувати почуття прекрасного, властиве Тільцям.

Діва

Індивідуальність дизайну: акуратний, мінімалістичний, природний.

Фото: Pinterest

Завзяті перфекціоністи серед всіх знаків зодіаку — Діви повинні тримати все у своєму будинку ретельно організованим й у відповідному логічному порядку. Для них важливо почуття умиротворення та спокою.

Дівам буде комфортно в мінімалізмі, оскільки їх методичний і систематичний підхід до життя не потребує зайвих прикрас. Так що чисті лінії, вкраплення геометричного малюнка й практичне місце для зберігання речей — створюють ідеальний порядок, до якого прагнуть Діви.

Цей земний знак, з точки зору дизайну, має глибокий зв'язок з природою і землею. Дерево та натуральний камінь будуть радувати Дів, а органічні деталі (вазони з квітами, мох, камін з дровами) розбавлять суворість такого мінімалістичного будинку.

Козоріг

Індивідуальність дизайну: традиційний, функціональний, практичний.

Фото: Pinterest

Козерогом управляє Сатурн, планета, що протегує часу й обмеженням. Як правило, представники цього знака проявляють схильність до трудоголізму. Козороги, швидше за все, матимуть кращі домашні офіси серед усіх інших знаків, з функціональним столом 1 стильним сховищем, а також з новітніми гаджетами.

Цей земний знак вважається схильним до традиційного укладу та консерватизму. Козерогам підійде елегантний і класичний будинок, який витримає випробування часом. Великі шафи, шкіряні дивани, невелика кількість вінтажних або колекційних предметів, антикваріат — все це повинно бути присутнім в будинку Козорога.

Вони також будуть вдячні за час та зусилля, витрачені на виготовлення меблів ручної роботи, й зосередяться саме на цьому, а не на її ціні. Козоріг, швидше за все, буде готовий витратитися на кілька якісних речей, замість того, щоб купувати багато недовговічних дрібничок.

Раніше ми писали, який дизайн інтер'єру підходить повітряним знакам.