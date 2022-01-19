Зміна місць: п'ять ознак того, що вам варто шукати нову квартиру для оренди

Пошук зйомної квартири – завжди стрес та витрати, як матеріальні, так і моральні. В середньому на моніторинг варіантів і перегляди йде 50-70 годин, підрахували ріелтори. Додамо до цього сили й витрати на сам переїзд. Зрозуміло, що більшість, вибравши відповідну квартиру, намагаються осісти в ній якомога довше.

У той же час, у господарів можуть бути свої плани, які вони не завжди озвучують при підписанні договору. Або – можуть виникнути непередбачені обставини. І тоді орендарям доводиться зриватися з насиджених місць і терміново шукати нове житло. Гостроти відчуттів додають короткі терміни, які, як правило, відводять мешканцям на переїзд.

Втім, є кілька вірних "дзвіночків", за якими ймовірність швидкого розірвання договору оренди можна вирахувати заздалегідь. РБК-Україна Realty з'ясував їх у провідного експерта з житлової нерухомості Київського регіону Оксани Чередничок.

"Дзвіночки" від господарів квартири

– Ви дізнаєтеся, що у господарів відбулися зміни в житті: розлучилися/одружилися дорослі діти, орендодавці прийняли рішення будувати будинок/виїхати за кордон тощо. У цих обставинах, рано чи пізно, господарі згадають про квартиру, в якій ви зараз живете: з метою її продати, віддати дітям і т.і. У будь-якому випадку – вам там місця вже не знайдеться.

– Перед вашим будинком почали зводити новобудову і багато сусідів вже виставили квартири на продаж, побоюючись, що в старому будинку квартири скоро впадуть в ціні. Швидше за все, і ваші господарі захочуть не впустити момент і взяти за квартиру по максимуму. Результат: на вас чекає переїзд. Або, як варіант, – викуп орендованого житла.

– Орендодавці вже кілька разів за останні півроку піднімають орендну плату, чіпляються до дрібниць, дзвонять і напрошуються в гості в будь-який час – словом, тримають у напрузі. Можливо, у них з'явилися свої плани на цю житлоплощу або – на горизонті з'явився більш зручний або платоспроможний орендар. Але щоб не сплачувати неустойку за договором, вони намагаються перекласти відповідальність на вас.

– Ви помилково залили сусідів, гучно погуляли на дружніх посиденьках, посварилися з сусідами з квартири навпроти – одним словом, зіпсували відносини. Навіть якщо вам пізніше вдалося все залагодити – будьте впевнені, вашим орендодавцям все доповіли в той же день. Швидше за все, ваше виселення – лише питання часу та інструментів, які використають власники квартири, щоб "переконати" вас з'їхати.

– Ви виявили, що квартира, яку ви знімаєте, починає вас все більше дратувати: не влаштовує вигляд з вікна, район, віддаленість від офісу, запах в під'їзді тощо.Все просто – ви самі дозріли змінити місце проживання, навіть якщо не готові до супутніх клопотів. freepik.com

Бажання зміни місць

"Часто орендарі самі приходять до усвідомлення, що колись обраний ними варіант житла вже неактуальний, – каже Оксана Чередничок. – Наприклад, збільшилася сім'я або діти пішли в школу, а хороша виявилася неблизько. Ну або навпаки, люди розлучилися і вже не хочуть жити поруч з колишньою другою половиною. З останніх фішок – у зв'язку з локдаунами і роботою онлайн люди стали змінювати своє колишнє житло з вікнами у двір на видові квартири або такі, де в пішій досяжності парк і зони відпочинку".

Квартири перетворюються на місце цілодобового перебування людини і вимоги до них зростають, констатує фахівець.

Бути напоготові

"Для господарів здача житла в оренду – додатковий стабільний дохід. Скільки в Києві квартир здається в найм, точно сказати неможливо – переважна більшість нерухомості все ще орендується негласно. Але якщо поставити собі за мету і вивчити дані агентств нерухомості, можна виявити, що це приблизно кожна 7-8 квартира в столиці і області", – говорить Оксана Чередничок.

Вона нагадує, що Україна належить до числа країн, переважна більшість громадян яких, за статистикою, володіють власним житлом. Але це лише формальні дані, так як фактично поліпшення житлових умов потребує кожна четверта родина. Далеко не всі вони можуть собі дозволити придбати свою нерухомість. Плюс – внутрішня міграція в столицю й великі регіональні центри.

Вихід один – орендувати. І оскільки у нас взаємини між орендодавцем і квартирантами все ще до кінця не узаконені, обом сторонам потрібно бути пильними, щоб при необхідності захистити свої права, резюмує експерт.

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