Нові квартири у Львові та Одесі обійшли Київ за темпами здорожчання

З початку року темпи зростання вартості житла значно сповільнилися. Серед українських міст найбільшу динаміку показала Одеса – середня ціна зросла на 900 грн/кв.м. У Києві здорожчання становило 400 грн/кв.м.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на дані порталу ЛУН Місто.

Як змінились ціни

Згідно зі статистикою порталу, станом на 1 лютого 2022 року середня ціна квадратного метра нового житла у Києві виросла на 400 грн – до 35400 грн.

У Львові середня ціна зросла на 500 грн за квадрат – зараз 22200 грн. В Одесі приріст у ціні склав 900 грн – 23900 грн за квадратний метр в середньому.

Київ та передмістя

Найдорожчим районом Києва залишається Печерський. Середня вартість квадратного метра нового житла тут складає 75000 грн. Це на 5900 грн дорожче, ніж у січні.

Найдешевший – Деснянський район. Квадрат тут коштує 24100 грн, що на 200 грн дорожче попереднього місяця. Середня вартість квадратного метра в передмісті також пішла в гору. Найдорожчими стали житлові комплекси у Вишгороді – 26500 грн, що на 3000 грн дорожче, ніж у січні. Найдешевшими виявилися ЖК у лівобережних містах-супутниках: 18500 грн за квадрат у Броварах та 19800 грн у Борисполі.

Львів та Одеса

У Львові найдорожчі квадрати теж у центрі міста: у Галицькому районі просять в середньому 43100 грн/кв.м. Це рекорд місяця – на 7600 грн дорожче, ніж у січні. Найдешевше житло нині у Сихівському районі – 25900 грн за квадрат.

В Одесі цього місяця найдешевшим районом став Малиновський – 20000 грн/кв.м, найдорожчим залишається Приморський – 36300 грн за кв.м, що на 3700 грн більше, ніж у січні.

Ціни по класах житла

Станом на 1 лютого економ-клас у Києві за місяць виріс на 1000 грн – середня вартість складає 24000 грн/кв.м. Схожа ситуація й з комфорт-класом – 28200 грн за кв.м. Житло бізнес-класу зросло у ціні на 500 грн: з 52900 до 53400 грн за кв.м. Преміум-клас зробив найбільший стрибок – зростання на 5900 грн – з 78600 до 84500 грн за кв.м.

У Львові всі ціни зросли: економ-клас в середньому коштує 17000 грн за кв.м, комфорт – 21000 грн за кв.м, бізнес-клас можна взяти трохи дорожче ціни київського комфорту – 29 400 грн за кв.м, преміум-житло – 38900 грн за кв.м.

В Одесі квадратний метр в економі в середньому коштує 17000 грн, комфорт – 20600 грн за кв.м, бізнес – 25700 грн за кв.м, преміум – 42000 грн за кв.м.

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