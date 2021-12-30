З нового року підвищується податок на нерухомість: скільки доведеться сплачувати

З 1 січня 2022 року зростає ставка податку на нерухомість. Вона становитиме 97,50 грн. за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Головне управління ДПС у Київській області.

У службі повідомляють, що Законом "Про державний бюджет України на 2022 рік" ухвалено розмір мінімальної заробітної плати 6500 грн. та прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2481 грн.

Причина підвищення податку

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати зростає розмір ставок податку на нерухоме майно, окрім земельної ділянки.

Оскільки Податковим кодексом передбачена загальна ставка податку не більше, ніж 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, то у 2022 році її розмір становитиме 97,50 грн. за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Нагадаємо, що податком на нерухомість обкладається площа, що знаходиться у власності фізичної особи та перевищує 60 кв. м для квартири, та 120 кв.м для приватного будинку.

Процедура сплати податку

Повідомлення щодо необхідності сплатити податок повинні приходити до 1 липня. З моменту отримання повідомлення — платник податків має 30 календарних днів, щоб внести необхідну суму.

Якщо заплатити пізніше — додатково нараховується штраф у розмірі 10% суми платежу.

Якщо оплата протермінована на більше ніж 30 днів — штраф зростає до 20% від цієї суми.

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