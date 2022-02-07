Квартира для депутата: понад 37 млн гривень виділили з бюджету на оренду житла

Фото: 70% депутатів, які орендують житло за кошти платників податків, можуть самі винаймати квартири (pixabay.com)

Більшість з 90 нардепів, які претендували на компенсацію за оренду житла в Києві, отримували в місяць з держскарбниці близько 20 тис грн, повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на Комітет виборців України.

Де живуть депутати

На сайтах оголошень за такі гроші в столиці пропонувати добре облаштоване житло бізнес- або преміум-класу в сучасних ЖК на Печерську або в старому центрі. Це повністю укомплектовані квартири площею 50-70 кв.м з сучасним ремонтом, вбудованими меблями та технікою, охороною і консьєрж-сервісом – в безпосередній близькості від вул.Хрещатик, Грушевського, Банкової та Бессарабки.

Серед депутатів, які потребували, як виявилося, даху над головою, – цілий ряд мультимільйонерів, повідомляють КВУ.

Мільйонери в черзі за компенсацією

В опублікованому Комітетом списку найбагатших депутатів, які скористалися бюджетними коштами: позафракційні Олег Воронько (задекларував 129 млн грн.), Євген Яковенко (54 млн грн.) і Муса Магомедов (39 млн грн.).

Також у ТОП-10 найбагатших орендарів житла позафракційний Сергій Магера (25 млн грн.), член групи "За майбутнє" Анатолій Урбанський (19 млн грн.), представник ОПЗЖ Олександр Пономарьов (19 млн грн.) та член фракції "Батьківщина" Олег Мейдич (14 млн грн.).

Знайдений серед тих, хто живе по "чужих кутах" й потрапивший нещодавно до скандалу Олександр Трухін (він задекларував 20 млн грн). Бюджетну компенсацію отримав і його колишній однопартієць Остап Шипайло (як підприємець він задекларував 22 млн. грн) – №120 у виборчому списку "Слуги народу". А також: Степан Чернявський, Павло Павлиш, Дмитро Соломчук, Костянтин Касай, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Артем Кунаєв, Олександр Салійчук, Ігор Фріс, Максим Ткаченко, які задекларували 8-11 млн грн. грошових активів. Фото: GettyImages

"70% депутатів, які орендують житло за кошти платників податків, мають достатньо фінансових можливостей, щоб самостійно знімати квартири. Розмір депутатської зарплати дозволяє покрити витрати з оренди в Києві. Однак, незважаючи на наявність можливостей, вони продовжують отримувати компенсацію з бюджету, яку сприймають як своєрідний депутатський бонус", –публікує КВУ слова свого голови Олексія Кошеля.

Скільки грошей виділено

Максимальний й найпоширеніший обсяг компенсації склав 237 250 грн., мінімальний – 72 500 грн.

Цікаво, що серед нардепів, які претендують на компенсацію оренди житла, не тільки іногородні. Є й ті, хто на момент обрання вже мешкали в столиці, повідомляє сайт Верховної Ради. Зокрема, Мар'ян Заблоцький, Михайло Бондар, Андрій Жупанін, Володимир Воронов та інші.

В середньому, як стало відомо з джерел в апараті парламенту, більшість народних депутатів отримали за минулий рік з держскарбниці понад 230 тис.грн – за те, що орендували собі квартиру або готель. В цілому на цю статтю витрат було виділено більше 37 млн грн.

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