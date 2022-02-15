Хаотична забудова та зашморг корків: що робити забудовникам, щоб врятувати Київ

Фото: забудовникам варто орієнтуватися не лише на потреби людей у новому житлі, а й на його енергоефективність та екологічність (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2022 році вартість кв.м в новобудовах навряд чи зросте більше, ніж на 10-15%. При цьому обґрунтований прибуток девелоперів від продажу житла становитиме від 12% до 18% річних в іноземній валюті. Рівень цін залежатиме від собівартості будівництва, а також від загальноекономічної та геополітичної ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на інформацію групи компаній Concept Group.

Характеристики затребуваного житла

На думку засновника та керуючого партнера Concept Group Михайла Підвисоцького, в останні кілька років рівень прибутку девелоперів напряму залежить від:

якості житлового комплексу;

витрат на створення затребуваного у покупців житла;

попиту на той чи інший об’єкт.

Він зазначив, що у 2022 році понад 70% покупців на первинному ринку зацікавленні в придбанні сучасних концептуальних житлових комплексів категорій "комфорт" та "комфорт+".

Основні характеристики житлових комплексів, найбільш затребуваних у покупців:

будівництво з якісних матеріалів та використання якісного внутрішнього оздоблення та обладнання (бетону, арматури, цегли, утеплювачів, склопакетів, ліфтів тощо);

облаштування закритої прибудинкової території, вільної від автотранспорту;

презентабельне лобі в будинках, створення об’єктів соціально-побутової інфраструктури на перших поверхах (кав’ярні, крамниці, коворкінги, спортцентри, дитячi заклади тощо);

територія для дозвілля та відпочинку залежно від потреб мешканців (дитячі та спортивні майданчики, лаунж-зони тощо).

наявність поблизу ЖК рекреаційних зон (парків, лісів, озер).

Правила гри змінюються

Михайло Підвисоцький розповів, що у 2022 році реформування містобудівної діяльності разом із законодавчим захистом покупців-інвесторів житла може радикально змінити правила гри на ринку девелопменту. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

"По суті, містобудівна реформа – це знищення корупції, створення належних умов для розвитку будівельної галузі та потужний виклик українським забудовникам. Наразі в Україні діяльність 20% компаній-девелоперів ґрунтується не тільки на отриманні прибутку, а на створенні умов для комфортного життя всіх містян. Лідери ринку чудово розуміють, що через хаотичну забудову у найближчому майбутньому Київ може перетворитися на екологічно небезпечне гетто, затиснуте зашморгом автомобільних корків", – зазначив експерт.

На його думку, забудовникам варто орієнтуватися не лише на потреби людей в новому житлі, а й на його енергоощадності та екологічності. Також брати активну участь в розвитку транспортної та інженерної інфраструктури, долучатися до створення нових парків, скверів та інших інфраструктурних об’єктів для всіх містян.

Не тільки бізнес, але й стратегія

"Великим компаніям цілком до снаги витрачати частину отриманого прибутку від реалізації власних житлових комплексів на розвиток потреб міста, соціальні та інфраструктурні проєкти. У найближчі 2-3 роки для лідерів будівельного ринку саме така стратегія власного розвитку через сталий розвиток міста може стати найбільш перспективною та необхідною умовою для ведення бізнесу", – наголосив очільник Concept Group.

Експерт вважає, що в сучасному девелопменті замало створити "обгортку" майбутнього ЖК. Важливо також долучатися до соціальних ініціатив, спрямованих на збереження пам’яток архітектури, екології міст, створення нових життєвих просторів тощо.

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