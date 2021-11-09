Конфлікт навколо ЖК "Варшавський" вичерпано: про що домовились забудовник та держава

Після довготривалих перемовин, конфлікт навколо забудови ЖК "Варшавський" на землі ДП "Агрокомбінат Пуща-Водиця" вичерпано – Фонд держмайна (власник Агрокомбінату) та забудовник Stolitsa Group домовились про врегулювання конфліктної ситуації.

Інвестори будівництва отримають своє житло і їхні майнові права будуть захищені. Держава матиме додатково 60 тис. кв.м нерухомості, що еквівалентно 2 млрд грн або 1200 квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на інформацію Фонду Держмайна України.

Забудовник компенсує сплачені держпідприємству кошти податку за землю, витрати на оформлення дозвільної документації на суму понад 65 млн грн. Одночасно вже збудованим об’єктам присвоять поштові адреси після того, як забудовник надасть оригінали інвестиційних договорів.

У чому полягав конфлікт

У 2012-2015 роках ДП та кілька компаній, пов'язаних із Stolitsa Group, підписали інвестиційні договори про будівництво ЖК "Варшавський плюс" на житловому масиві Виноградар. Ділянка площею 306 га належить ДП "Агрокомбінат Пуща-Водиця". Згідно з договором, забудовник інвестує у будівництво, а ДП отримує від нього до 5% від житлових площ, приблизно 180 000 кв.м. Податок на землю та підведення комунікацій мало також оплачувати ДП.

За словами голови Фонду держмайна України Дмитра Сенниченка: "Фонд держмайна останні півтора роки працював над урегулюванням конфліктної ситуації, що склалася із забудовою території ДП "Агрокомбінат Пуща-Водиця". Укладені в 2012-2015 роках договори між ним та афільованими із Stolitsa Group підприємствами не відповідали інтересам держави. Складність полягала в тому, що велика кількість фізичних осіб купили квартири у цих житлових комплексах і їх інтереси були під загрозою".

Конфлікт дійшов до суду. Будівництво декількох будинків було призупинене, а частина вже побудованих та зданих в експлуатацію – не отримало поштових адрес.

До чого домовились і хто заплатить

Наразі між ДП "Агрокомбінат Пуща-Водиця" та Stolitsa Group досягнуто компромісу (мирова угода).

Згідно з домовленістю, держава отримає не 5% житлової площі (за попередньою домовленістю), а 10% від усієї площі нерухомості разом із комерційною – для всіх договорів, де будівництво ще не розпочалося.

По договорах, де будівництво вже ведеться і площі вже належать приватним власникам, "Агрокомбінат Пуща-Водиця" отримає відсоток не тільки від житлової, а також від комерційної нерухомості.

Таким чином підприємство отримає на 60 тис. кв м більше, ніж передбачали старі договори. Це приблизно 2 млрд грн в грошовому еквіваленті, або ж 1200 квартир.

Також забудовник зобов’язується компенсувати сплачені держпідприємством кошти податку за землю, витрати на оформлення дозвільної документації. Разом це приблизно 65 млн грн.

"Фонду вдалося відстояти державні інтереси. Ми захистили інвесторів. На жаль, вони стали заручниками ситуації. Тепер їхня власність убезпечена від будь-яких посягань у майбутньому", – відзначив Дмитро Сенниченко.

Він наголосив, що питання присвоєння поштових адрес вже зведеним будинкам нарешті вирішене. "Stolitsa Group, вчора передала державному підприємству оригінали договорів, які одразу були нотаріального посвідчені. З цими документами директор ДП "Агрокомбінат Пуща-Водиця" сьогодні негайно звернувся до уповноважених міських інстанцій", – заявив Дмитро Сенниченко.

За словами голови ФДМУ, ДП "Агрокомбінат Пуща-Водиця" та забудовник підписали фінальний протокол перемовин, де зафіксували усі домовленості.

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