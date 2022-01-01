Ідеальний будинок для Раків, Скорпіонів та Риб: гороскоп з вибору нерухомості в 2022 році для водних знаків

Таунхаус, вілла, мальовничий котедж або затишна раціональна студія — компанія Martin&Co запросила астролога, щоб допомогти визначити як виглядає ідеальна нерухомість для вашого знаку зодіаку.

Як виглядає ідеальне житло для водних знаків — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Express.

На думку астролога, водні знаки — найбільш емоційні й чутливі серед інших знаків зодіаку, тому віддають перевагу домашньому затишку.

Рак — таунхаус в передмісті

Астролог описав раків як "вірних та стійких". Рак любить проводити час з сім'єю. Тому створення теплої й підтримуючої атмосфери має першорядне значення для цього знака. Фото: Pinterest

Нерухомість мрії: ідеальний сімейний будинок для Рака з великим спільним простором — простора кухня, вітальня, зал, тераса.

Доступна нерухомість: затишний будинок з великим садом і обідньою зоною, де можна влаштовувати обіди для сім'ї та гостей.

Скорпіон — автентична вілла

Пристрасний Скорпіон сміливий й не боїться ризикувати, коли справа доходить до важливих рішень, таких як покупка будинку своєї мрії. З іншого боку в цьому криється небезпека — імпульсивні рішення не завжди вдалі. Астролог відзначає важливість балансу роботи й захоплень для представників цього знака зодіаку, тому рекомендує вибирати будинок з чітким зонуванням. Фото: Pinterest

Нерухомість мрії: великий будинок, з безліччю кімнат для різних занять — прекрасне місце для Скорпіона і його сім'ї.

Доступна нерухомість: багатофункціональний будинок — підійде пристрасному Скорпіону. Це повинно бути місце, де він міг би попрацювати, відпочити, розслабитися і відновити свою енергію.

Риби — затишний котедж

Мудрі і артистичні риби — водний знак, тому люблять бути ближче до природи. Проте Рибам необхідний комфорт і вони потребують зручностей міського життя.

Нерухомість мрії: будинок на березі річки або озера ідеально підійде мрійливим Рибам. Важлива умова: це місце повинно знаходитися недалеко від міста. Фото: Pinterest

Доступна нерухомість: компактні апартаменти з хорошим транспортним сполученням і зручностями на території, додадуть Рибам душевну рівновагу і допоможуть жити в задоволення.

Раніше ми писали про 10 найоригінальніших готелів 2021 року.