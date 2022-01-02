Стильний будинок для Овнів, Левів та Стрільців: поради щодо вибору нового житла для вогняних знаків

Купівля квартири — серйозний крок, що визначає ваше життя на багато років. Так що в питанні вибору важливо врахувати всі можливі нюанси, навіть якщо вони, на перший погляд, здаються несерйозними. Чому б, в такому випадку, не звіритися і з гороскопом?
Як виглядає ідеальне житло для вогняних знаків Зодіаку — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Express.
Компанія Martin&Co запросила астролога, щоб допомогти визначитися як виглядає ваша ідеальна нерухомість. Астролог зазначив, що вогняні знаки, як правило, пристрасні та люблять демонструвати свої престиж і статус. Скромне та просте за дизайном житло їх не вразить.
Астрологи відзначають, що Овни обожнюють бути в центрі уваги, тому розкішна нерухомість і вишуканий стиль, які стануть предметом обговорення — ідеальний вибір для них. Оскільки покупка будинку — значуща подія, важливо не приймати поспішних рішень.
Нерухомість мрії для Овна: розкішна вілла з красивим садом і просторими кімнатами, яка змусить господаря відчути себе зіркою.
Доступна нерухомість: мальовничий котедж за містом, стане для Овна прекрасним місцем для життя і простором, що об'єднує всю сім'ю.
Творчі Леви щедрі та сердечні, але також люблять бути в центрі уваги. Тому Левам підійде неординарний будинок в стилі максималізму, щоб підкреслити свою індивідуальність і похвалитися перед сім'єю і друзями.
Нерухомість мрії: апартаменти, які виділяються на тлі сусідів. Неначе у Лева є своє королівство-просторе, розкішне і багате.
Доступна нерухомість: квартира в престижному районі міста з вишуканим дизайном.
"Щедрі Стрільці можуть бути ідеалістами в життєвому підході, вони також демонструють неприборкану тягу до пригод. Мальовничий будинок біля моря у місті або недалеко від міста — ідеальний варіант для цього знака зодіаку", — розповідає астролог.
Нерухомість мрії: великий, організований житловий простір поблизу центру міста відмінно підходить для заповзятливих Стрільців. Такі апартаменти сприятимуть їх інтелектуальній та духовній реалізації.
Доступна нерухомість: місце з хорошим транспортним сполученням ідеально підходить для стрільця, щоб реалізувати свій ентузіазм у пошуку пригод.
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