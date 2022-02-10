Грибок на стінах та ліфти-кректуни: на що звернути увагу в панельних будинках

Чим привабливе та чим небезпечне для своїх господарів житло пізнього радянського періоду. На які панельні серії в Україні полюють іноземці і що потрібно запитати у рієлтора на перегляді.
РБК-Україна REALTY продовжує розповідь про особливості та проблеми квартир в старих будинках.
Початок року ознаменувався на ринку житла несподіваними та взаємовиключними тенденціями. З одного боку – побоювання початку військових дій й різкий відтік капіталу з України змусили нервувати як продавців, так і покупців – кількість угод знизилася на 20-50%. З іншого – ціни як на первинну, так і на вторинну нерухомість продовжили зростання. За місяць, правда, він мало помітний. Й на вторинці виражається у відмові продавців від торгу – у той час як минулого року дисконт в 3-5% від заявленої ціни для реального покупця був нормою. Особливо якщо мова йшла про квартири в радянському житловому фонді.
Зростання інтересу покупців до цього виду житла – ще одна з нинішніх тенденцій. Пояснюється ця тенденція просто.
Тому таке житло цілком заслуговує на увагу.
Сьогодні ми розповімо про типове житло в панельних будинках поліпшених серій пізнього радянського періоду.
Ця серія була розроблена одночасно з БПС. Вважається, що назва розшифровується як "Київські технології" – її розробниками виступили столичні інженери в тандемі Головкиївміськбудом.
Це 12-і та 16-поверхові великопанельні житлові будинки. КТ, в порівнянні з БПС, привабливіше зовні та має більш вдалі планування (просторі передпокої і прямокутні балкони). Тому квартири в КТ за радянських часів вважалися престижними.
Перші будинки серії КТ були 12-поверхові (КТ-12). Вони вперше з'явилися в житлових мікрорайонах Борщагівка та Виноградар. Пізніше на потік були поставлені 16-поверхові версії, які активно будувалися в 80-х роках.
У серії КТ несучим є внутрішній каркас. Зовнішні ж стіни виконані з керамзитобетону і не виконують несучої функції. Тому тріщини на фасаді, які часто відлякують потенційних покупців, не становлять загрози.
А ось що повинно насторожити, так це рівень гідроізоляції. Саме по собі покриття фасадів водонепроникне, в його склад входить дрібний щебінь, який створює характерну шорстку текстуру. Але вертикальні стики фасаду не завжди добре загерметизовані. Як результат – волога може потрапляти в приміщення й на зовнішніх стінах поселяється грибок. Господарі будуть, швидше за все, ховати його під шпалерами, шторами та ін. – на перегляді перед покупкою треба бути уважними й обов'язково уточнювати цей момент.
Що треба враховувати, вибираючи квартиру в серії КТ:
96-я серія стала поліпшеною версією 464-й і 480-й серій. Її також розробили кияни. Інженери та архітектори вирішували два ключові завдання: зробити планування комфортнішим та практичнішим й забезпечити швидкий процес будівництва при максимальній надійності споруди.
96-я серія стала свого роду "конструктором" – блок-секції, з яких збирався будинок, дозволяли варіювати поверховість, кількість під'їздів та квартир. Це дало можливість уникнути однотипності й урізноманітнити житлові мікрорайони.
Як і попередники, 96-я серія має несучий каркас із залізобетонних панелей. Фасад виконаний з керамзитобетону й повинен бути вкритий плиткою для гідро- та теплоізоляції. На жаль, плитку можна побачити не на всіх будинках цієї серії, а це вже порушення технології. В результаті мешканці отримували просторі і затишні квартири – з холодними зовнішніми стінами й вогкістю біля вікон.
Що потрібно пам'ятати, вибираючи 96-у серію:
Це вдосконалена 96-я серія, яка зустрічається в різній висотності: від 5 до 12 поверхів.
134-я серія була дорожче в будівництві, ніж 96-я, але мала куди більш ефектний зовнішній вигляд. Що зробило її популярною на багато років. До сьогоднішнього дня з усіх панельних серій 70-80-х років вона вважається найкращою та користується постійним попитом не тільки в українських покупців, а й у іноземних інвесторів. Останні, за словами рієлторів, буквально "полюють" за квартирами цієї серії, купуючи їх для здачі в оренду.
Що ви купуєте разом із 134-ю серією:
Раніше ми розповідали чи є сенс зараз купувати квартиру в"хрущовці".
Також ми писали про те, які квартири радянських серій не варто купувати. Розглядали плюси і мінуси 464-ї серії, "чешок" і БПС.