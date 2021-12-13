Екологічна нерухомість: чи готова Україна до європейських стандартів девелопменту

Екологічна відповідальність, зелені технології та сталий розвиток – порядок денний переважно багатих країн. Реалії України такі, що у нас подібні ініціативи переважно сприймаються як "модна" фішка. Далеко не всі девелопери та споживачі дозріли до розуміння істинної цінності та актуальності цих процесів. Вважається, що поки не закриті базові цінності – будівництво квадратних метрів, доступних широкому колу покупців, для стійких проектів залишається тільки вузька ніша клієнтів, які вже перейшли на наступний рівень – усвідомлення важливості сучасних підходів та планування на кілька поколінь вперед.

У спецпроекті "Принципи екодевелопменту" за підтримки девелоперської компанії ENSO РБК-Україна REALTY розбирається, чи готові українські забудовники та інвестори до європейських підходів, чи бачать в цьому актуальну цінність і які перспективи у "зеленої" тематики в будівництві у найближчі роки.

Однак світовий досвід демонструє, що всі процеси тісно взаємопов'язані і неможливо ігнорувати актуальні питання й покривати потреби окремо взятої країни, не помічаючи того, що відбувається навколо. Ми всі стикаємося з одними й тими ж викликами і проблемами. І чим раніше ми почнемо реагувати на ці виклики і працювати на перспективу – тим швидше станемо країною, яка живе за цивілізованими правилами і будує своє усвідомлене майбутнє.

Усвідомлене майбутнє

Сьогодні на українському ринку девелопменту вже помітні перші паростки-проекти, які добровільно проходять "зелену" сертифікацію за міжнародними стандартами і цим задають тон для всього ринку. Популярність технологій будівництва "зелених" будівель зростає з кожним роком. Екологічна повістка, яку вже неможливо ігнорувати, дісталася і до нашої країни.

Днями депутат Офіс ефективного регулювання BRDO і ряд депутатів анонсували створення "Зеленої книги" про системний перегляд якості держрегулювання будівельної продукції на ринку. Простіше: це видання про 305 регламент, який з 1 січня 2023 запрацює в Україні і перетворить наш ринок будматеріалів на дійсно європейський. Це історія про новий етап в українському будівництві та повагу людей, для яких будують і ремонтують.

Наприклад, міжнародна екологічна сертифікація BREEAM – розглядає і оцінює процес будівництва і самі будівлі на всіх стадіях операційного циклу: будівництво, капітальний ремонт і введення в експлуатацію.

Такі проекти в усьому світі вважаються більш привабливими для інвестицій, кращими для придбання для життя і формують безпечне навколишнє середовище та внутрішній простір для мешканців і працівників будівлі.

Першим прикладом зеленого будівництва в Україні став БЦ АSTARTA у 2013 році. Після цього з'явилося ще кілька об'єктів офісної нерухомості в Києві та Львові. Однак девелопери на ринку житла, до останнього часу стояли осторонь від еко-порядку і зеленої сертифікації. Першим проектом, який отримав сертифікат BREEAM в Україні став ЖК Diadans у 2020 році.

На сьогодні в Україні тільки шість об'єктів нерухомості, сертифікованих BREEAM (найсуворіший з використовуваних на ринку) і всього 18, що мають міжнародні "зелені" сертифікати.

У чому переваги комплексу, сертифікованого BREEAM для міста? Відповідь – на поверхні. "Зелена" сертифікація допомагає дбайливо та безпечно впровадити будівлю і весь цикл його будівництва в навколишнє середовище, гарантує використання якісних будматеріалів, забезпечує безпеку і комфорт в процесі експлуатації і допомагає скоротити витрати шляхом енергоефективності та відповідального ставлення до використання ресурсів.

"Для інвестора в цьому випадку знижуються ризики підвищення цін на енергоресурси і морального старіння активів. Сертифікація будівель, що враховує екологічні аспекти, стає новим стандартом, а інвестиції в еко-будівництво все більше впливають на майбутню окупність проекту і його фінансову привабливість", – розповів Раміль Мехтієв, виконавчий директор девелоперської компанії ENSO.

У таких проектах вигідніше вести бізнес, а значить – він може приносити більший прибуток співробітникам і допомагати компаніям в конкурентній боротьбі. Тут вигідніше і безпечніше жити – отже, всі вкладені при покупці кошти – повернуться у вигляді комфорту і економії на поточних експлуатаційних витратах (досвід сусідніх країн говорить про можливість економії до 40%).

Які переваги може отримати девелопер, пройшовши добровільну еко-сертифікацію?

В першу чергу, це показник екологічної відповідальності компанії, її далекоглядності та прогресивності. Також це свідчить про дбайливий і серйозний підхід до збереження екології та створення комфортного життєвого середовища.

Наявність сертифіката BREEAM в об'єкта говорить про те, що його забудовник орієнтується на досвід прогресивних країн і бачить Україну в їхніх рядах вже в недалекому майбутньому. А також впевнений в тому, що в нашій країні вже сформувалася достатня кількість людей, які поділяють ці цінності і готові свідомо зробити вибір і вкласти свої гроші в таку нерухомість.

Внутрішні українські стандарти будівництва (ДБН і ряд додаткових документів) практично не приділяють увагу еко-складовій, а також таким важливим на сьогодні опціям, як енергоефективність, переробка і повторне використання сировини, що вигідно як для суспільства і міста в цілому, так і для власників квартир.

У чому особливості проектів з "зеленим" сертифікатом в Україні

ЖК Diadans – комплекс, який ідеально вписаний в навколишній ландшафт і еко-систему. Дві висотні вежі, завдяки оригінальному футуристичному архітектурному рішенню, не порушують гармонію місцевості. А просторі тераси роблять конструкцію візуально легкою.

У Diadans передбачений експлуатований "зелений" дах з зонами для відпочинку і прогулянок мешканців. А також стилобат з суспільними просторами та об'єктами внутрішньої інфраструктури.

ЖК Diadans (фото: прес-служба)

Стандарти BREEAM диктують девелоперу свої умови. Тому всі матеріали в процесі будівництва відповідають дуже суворому переліку вимог екологічності та безпеки.

Проживаючи в центрі столиці, в діловій частині Печерського району, мешканці ЖК Diadans будуть оточені сучасними технологіями, високими європейськими стандартами життя і ставлення до навколишнього середовища і людьми, які поділяють їх цінності і будують своє сьогодення і майбутнє в Україні таким, яким ми всі хочемо його бачити.

Готовність номер один

Сьогодні Україна, на жаль, знаходиться в останніх рядах серед європейських країн, щодо впровадження еко-стандартів у будівництві та добровільної міжнародної сертифікації з ініціативи самих девелоперів. І цьому є пояснення – вкладати кошти і зусилля в те, що поки не є критично важливим для покупців – готові далеко не всі.

Але прогрес вже є і його не зупинити. Актуальність екодевелопменту зростає з кожним днем, і його затребуваність в сусідніх країнах стає все вище. Значить Україна – наступна на черзі. І той, хто перейнявся цим питанням вже зараз – отримає конкурентну перевагу і стане першопрохідцем "зеленої" повістки всередині країни.

Крім того, конкурентоспроможність – це створення додаткових цінностей, турбота про майбутні покоління і навколишнє середовище, впевненість в комфортних, екологічних і здорових просторах для життя і роботи.

Враховуючи кліматичні зміни, що відбуваються на планеті, і тренди сталого розвитку, про які зі світових трибун заявляють все голосніше, ми розуміємо, що шляху назад та часу для топтання на місці, в традиційних технологіях і стандартах – вже немає. Попереду – нові виклики і першими до них будуть готові ті девелопери, міста, інвестори та покупці, хто зробив на них ставку вже сьогодні.