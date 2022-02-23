Бум на ринку оренди у західних областях: як реагують власники

На тлі можливої російської агресії в містах заходу України різко збільшився попит на нерухомість. Житло та офіси бронюють жителі східних та південних регіонів, трохи рідше – столиці. У розмовах із рієлторами потенційні орендатори не приховують, що хотіли би пересидіти небезпечний період.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Перший канал соціальних новин.

Переламні вихідні

Переламними, за словами експертів, стали минулі вихідні. Відтак, у західних областях України – бум на оренду нерухомості. За словами рієлторів, нерухомістю в Івано-Франківську активно цікавляться вже 2 тижні.

Телефонують щодня – переважно, зі сходу та півдня України. Здебільшого великі компанії шукають офіси та житло для своїх співробітників. Цікавляться орендою також зірки шоу-бізнесу.

За словами голови обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Віктора Фурдіяки, люди цікавляться орендою від 2 до 4 місяців з можливістю перегляду – або пролонгування. Дехто вже зробив передоплату.

У сусідньому Львові більшість орендодавців на такий короткий час здавати свою нерухомість не готові. Місцеві рієлтори кажуть: ситуація кардинально змінилася цими вихідними. "Якщо раніше цікавилися лише пропозицією та цінами, то зараз люди реально переселяються".

Що відбувається на ринку оренди

Є орендарі, які забронювали житло на 10 днів, щоб пересидіти небезпечний період, але скасували бронь, щоби поїхати за кордон. Вони поміняли Львів на Польщу. Також було звернення від невеличкої громади дитячого навчального центру з проханням розмістити 120 людей. Їх скерували до Моршина та Трускавця – там санаторії й більше можливостей. У Львові не готові здавати нерухомість на пару тижнів (РБК-Україна)

За словам ріелтора з Волині Романа Вольчинського, попит на квартири збільшується за останніх тиждень-півтора. Звертаються, переважно, люди з Харкова, Києва, Дніпра.

У Чернівцях найчастіше питають про таунхауси, приватні будинки і заміську нерухомість. Останній дзвінок був від бізнесменів з Києва. Компанія шукає в оренду 20 квартир для працівників – умебльованих та з євроремонтом. Буквально на тиждень-два часу.

Це закордонна компанія. Їм потрібно півтора десятки однокімнатних квартир і вісім двокімнатних. Сказали, що їм дали вказівку переселити людей ближче до Європи, – розповів один з місцевих ріелторів. При цьому місяць у дво- чи трикімнатній квартирі коштує від 6 до 10 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, що Одеса дешевшає, Львів дорожчає: як змінюються ціни на квартири у великих містах.