Дешеві квартири, кіностудія та монетний двір: чим цікавий Деснянський район Києва

Фото: ціни на оренду та купівлю квартир у Деснянському районі нижчі, ніж в інших частинах столиці (КМДА)

Незважаючи на столичні стереотипи навколо Троєщини, населення Деснянського району різноманітне, а інфраструктура добре розвинена. Офіційно тут живе майже 370 тисяч осіб — це найбільш густонаселений район Києва, який користується популярністю як у молодих сімей, так і у пенсіонерів. Великий вплив на заселеність надає найнижча в столиці вартість оренди квартир, що приваблює нових жителів.

У чому особливості житлового фонду Деснянського району, які тут ціни на квартири та можливості для мешканців — у матеріалі РБК-Україна Realty.

Деснянський район складається з двох мікрорайонів — Троєщини та Лісового масиву. Район вважається спальним — практично всю територію займає житлова забудова. Разом з тим тут величезна кількість освітніх установ: 70 дитячих садків і 53 школи.

Ціни на оренду і покупку квартир тут нижче, ніж в інших частинах столиці. Втім, тут гостро стоїть проблема з транспортом — є тільки дві станції метро: Чернігівська та Лісова, але вони покривають дуже невелику частину району. Майже весь Деснянський район пересувається за допомогою наземного транспорту. Побудувати метро на Троєщині обіцяють вже довгі роки, але зрушень не спостерігається – це виправдовують масштабністю робіт та нестачею фінансування. Попри локальні недоліки, Деснянський район розвивається, руйнуючи стереотипи, що склалися навколо нього.

Лісовий масив

Лісовий масив з'явився на території Биківнянського лісу. З відкриттям Арт-заводу "Платформа" Лісовий став модною локацією. Сьогодні на місці колишньої промзони шовкового комбінату вирує життя — тут побудували концертні майданчики, точки вуличної їжі та коворкінг. Все це притягує на Лісовий творчу молодь. Всупереч віддаленості від центру, сюди приїжджають з усього міста на фестивалі та концерти.

В глибині масив зберіг тиху атмосферу. Жителі цінують його за зелені двори, навколишній густий ліс і розвинену інфраструктуру. На Лісовому практично немає нових будинків, тому в районі проживають в основному ті, хто отримав тут житло в 1960-1970-ті.

Лісовий також популярне місце у студентів — біля однойменної станції метро розташовується Національний торговельно-економічний університет. Тут же знаходяться гуртожитки. Іногородніх студентів приваблює можливість недорого винаймати квартиру в цьому районі. Фото: Парк Кіото (УНН)

Сосновий ліс, навколишній район на півночі та сході улюблене місце для бігунів, велосипедистів, піших прогулянок і відпочинку на природі. У літній сезон в парк "Кіото", що тягнеться уздовж метро, приїжджають з усієї столиці. Тут ростуть сосни й цвітуть сакури, є дитячий майданчик, сад каменів і невелика буддійська пагода.

На Лісовому зосереджена велика кількість торгових точок — від невеликих супермаркетів до великих ринків. Тут знаходяться продуктовий ринок "Лісовий", будівельно-господарський "Юність", відомий київський секонд-хенд і торговий майданчик "Даринок". По інший бік Броварського проспекту — ТРЦ "Проспект".

У кожному кварталі районі є дитячий садок і школа, на вул. Шолом-Алейхема працює Центр дитячої та юнацької творчості з гуртками та секціями.

Попри те, що район знаходиться на околиці, з нього зручно і швидко добиратися в центр — 15-17 хвилин до метро "Хрещатик". Від станції "Лісова" відправляються автобуси в інші райони Києва і за місто. Поруч знаходиться Мала окружна дорога, що з'єднує міста-супутники лівого берега. Фото: ЖК Urban Park (DOM.RIA)

На Лісовому майже немає нових висотних будівель, фешенебельних закладів.

Що стосується забудови, Лісовий наповнений п'яти -, дев'яти- та шістнадцятиповерховими будинками. Квартири в таких будинках невеликі, зате коштують недорого.

Є також кілька сучасних висоток. Зокрема ЖК Urban Park — ("Київміськбуд") — 23700 грн/кв.м, ЖК "Лісова Казка" (Comfort Life) — 32300 грн/кв.м., ЖК Wood Park (PARK) — 19700 грн/кв.м.

Масив Троєщина

Чомусь саме цей масив оповитий поганою славою. Насправді тут нічим не гірше, аніж в інших спальних районах Києва. Близько 15 років тому Троєщина виглядала так само урбаністично, як сучасні Осокорки. Сьогодні тут багато зелених зон і парків, скверів і торгових точок.

Район вибирають ті, кому важлива невисока вартість оренди і покупки житла та розвинена інфраструктура. У кожному кварталі є школа, дитячий садок і магазин. Практично у всіх дворах облаштовані дитячі майданчики.

Район розташований по сусідству з селами — так що на місцевих ринках можна купити свіжі продукти з "грядки". На Електротехнічній вулиці знаходиться знаменитий ринок "Троєщина", де продають буквально все — від продуктів до одягу та меблів.

Навпроти ринку розташована одна з головних кіностудій країни — Film.Ua. тут знімають ток-шоу, серіали і фільми. Сучасний кінотеатр є в ТРЦ SkyMall. Там же знаходяться популярні кафе і ресторани. Нещодавно поруч з центром з'явилася велика зелена зона Sky Family Park — з газоном, фуд-кортом, шезлонгами на березі Дніпра. Уздовж вулиць Бальзака, Маяковського та Закревського — розташувалося кілька супермаркетів, працюють невеликі торгові центри. Є великий ТЦ "Район", в якому також є кінотеатр.

Зараз на Троєщині будуються нові будинки, відкриваються мережеві заклади, упорядковуються парки та сквери. Найпопулярніші — Молодіжний і Деснянський. Фото: новий парк на Троєщині (KudaKyiv)

На Троєщині багато місць для занять спортом та активного проведення часу — одна з кращих велодоріжок Києва, по якій можна доїхати до Паркового моста, знаходиться саме тут. На Закревського облаштували футбольне поле з підсвічуванням.

Влітку жителі мікрорайону люблять гуляти біля води, на берегах річки Десенки і озер уздовж вулиці Закревського. У списку пам'яток Троєщини — Монетний двір України.

Як озвучувалося раніше найбільша проблема Троєщини — відсутність метро, яке не можуть компенсувати виділена на Московському мосту смуга для громадського транспорту та міська електричка.

На Троєщині переважає типова панельна забудова зразка 1990-х, але в останні роки тут активно ведеться будівництво нових багатоповерхівок і житлових комплексів. Серед них ЖК "Мілос" ("Київміськбуд") — 20050 грн/кв.м., ЖК "Деснянський" (ДБК "Житлобуд") — 21000 грн/кв.м., ЖК Q-smart (Edelburg development і RESA development) — 24250 грн/кв.м.

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