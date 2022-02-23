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Активне будівництво на Заході України та здорожчання будматеріалів: тенденції галузі 2022

Автор: Леся Панченко

Протягом минулого року український ринок будівництва виріс на 5%, а ринок будматеріалів – на 16%. Загальною тенденцію стало стабільне зростання будівельної індустрії України прискореними темпами.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на аналітичне дослідження "Огляд розвитку будівельної галузі України" від Агентства PAU.

Скільки будували протягом року

Обсяг виконаних будівельних робіт за січень-грудень 2021 року склав 254 млрд грн. (+5,1%) до попереднього року.

Це відбулося за рахунок:

  • житлового будівництва – +16,8%;
  • нежитлового будівництва – +3,2%;
  • будівництва інфраструктури – +3,1%.

В ТОП-3 регіонів з найбільшими обсягами будівництва увійшли Київський регіон, Одеська та Дніпропетровська області. Їх загальні частка склала понад 50%.Джерело: Агентство PAU

Драйвери зростання

Драйверами зростання будівальної галузі залишаються:

  • проєкт "Велике Будівництво";
  • запуск державної програми з іпотечного кредитування під 7%;
  • запуск реформованої ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування України).

Очікується, що ці драйвери зможуть вивести будівельну індустрію України в 2022 році на новий рівень – понад 300 млрд грн. на рік.

Ставка на Західну Україну

"В той же час, енергетична криза в Європі, а також загроза нового вторгнення РФ на територію України, призведуть в 2022 році до більш активного росту будівельної діяльності в Західній Україні і більш активного зростання цін на будівельні матеріали", – зазначають аналітики агентства.

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