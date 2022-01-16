Бабин Яр, телевежа та мечеть: чим цікавий Шевченківський район Києва

Шевченківський район знаходиться в центрі Києва і вважається популярною і престижною локацією. Тут розташовані громадські та політичні організації, науково-дослідні установи. Більш того, в районі добре розвинена культурно-розважальна інфраструктура, а значить є куди сходити — кінотеатри, театри, музеї, галереї, Національний цирк і Київський зоопарк.

У чому переваги та недоліки життя в Шевченківському районі Києва і за скільки тут можна придбати квартиру — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Шевченківський район — найменший за площею район після Печерського, його територія всього 26 кв.км. Понад 20% площі займають зелені насадження, у районі зручна транспортна розв'язка (10 станцій метро) та дорога нерухомість. Тут відносно невелике населення — 226 тис. осіб й при цьому достатньо шкіл, дитячих садків і медичних центрів. Шевченківський район вважається одним з найсприятливіших для життя в Києві. До його складу входять історичні місцевості Лук'янівка, Кудрявець, Татарка, Сирець, Волейків, Нивки та Солдатська Слобідка. У цьому районі 1374 об'єкти культурної спадщини.

Лук'янівка

Лук'янівка — історична місцевість Києва. Її основна перевага в близькості до центру міста, до якого від Лук'янівки можна дійти пішки. Колись тут жила наукова і творча інтелігенція. Сьогодні масив вважається престижним місцем, в якому збереглися дореволюційні садиби, парки й тихі двори, в глибині масиву кілька скверів.

Однією з найвідоміших визначних пам'яток району вважається резиденція Микити Хрущова — на території зберігся особняк, в якому жив секретар ЦК, старовинні мости та скульптури.

Щоб опинитися в гущі подій, досить вийти на вулицю Січових Стрільців — тут розташовано безліч модних закладів, барів і кав'ярень, а також кінотеатр "Київська Русь". На стадіоні "Старт" місцеві жителі займаються спортом, бігають та грають у футбол. Недалеко від Лук'янівки знаходиться Київський зоопарк.

Фото: ЖК Unit.Home

Лук'янівка — мікрорайон контрастів. Тут збереглися пам'ятники архітектури, зокрема особняки кінця XIX століття та відомий скульптурами майстрів Лук'янівський цвинтар. Разом з тим в районі постійно будуються нові офісні будівлі та житлові будинки.

Близько половини житлового фонду Лук'янівки — "хрущовки". Квартири в таких будинках невеликі, проте ціни нижчі, ніж в новіших будинках в цьому районі. Другу половину складають "сталінки", дореволюційні будинки й сучасні висотки. До них належать ЖК Лук'янівський — (Інтергалбуд) — від 2000 дол./кв.м, ЖК Старт — Bud Development) — від 2000 дол./кв.м, інноваційний бізнес-парк Unit.City і ЖК Unit.Home — (UDP і KAN development) — від 2600 дол./кв.м.

Кудрявець

Кудрявець знаходиться на пагорбах між історичним центром і богемним Подолом. На початку XIX століття на Кудрявці було багато сільських будинків з густими кучерявими садами, завдяки яким район і отримав свою назву. Всередині мікрорайону досить тихо та спокійно, водночас центр знаходиться в пішій доступності.

Сьогодні в районі можна зустріти будівлі декількох епох: від старовинних особняків до радянських багатоповерхівок і сучасних будівель. Центральне місце розташування, елітне житло і комерційна нерухомість залучають на Кудрявець забезпечених киян. У будинках царських часів часто винаймають квартири молоді люди, які бажають перебувати в епіцентрі нічного і культурного життя столиці.



Фото: Пейзажна алея (bykvu)

Пейзажна алея — улюблене місце киян. Вдень у парку з казковими скульптурами гуляють сім'ї з дітьми, літні люди, туристи, а ближче до вечора збираються вуличні музиканти та молодь. Буквально з будь-якої точки відкриваються види на Лису гору, Воздвиженку та Поділ.

У районі багато пам'яток архітектури та туристичних точок, зокрема старовинний будинок №13 з дерев'яним другим поверхом на Вознесенському узвозі, Покровський монастир, музей Пушкіна і фрагмент будинку, в якому жив Іван Нечуй-Левицький.

У забудові переважають будинки царських часів, "сталінки" та нове елітне житло. Ціни на квартири — одні з найвищих у місті. Тут знаходиться ЖК Покровський посад — НЕСТ) — від 2100 дол./кв.м, ЖК Greenville Park (Greenville) — від 2200 дол./кв.м, ЖК Столичний будинок (InCo home) — 2400 дол./кв.м, ЖК Львівська площа (РІЕЛ) — 2000 дол./кв.м.

Татарка

Татарка не схожа на галасливе місто. Це тихий зелений спальний район, де дореволюційні будинки сусідять з сучасними житловими комплексами і відкриваються види на Поділ та Лівий берег.

За легендою район отримав свою назву від 60 татарських сімей, які оселилися тут в середині XIX століття і займалися миловарінням й торгівлею. Довгий час Татарка була робочою околицею з голубниками й одноповерховими дерев'яними будинками.

До 1980-х років район повністю перепланували: знесли приватний сектор, ліквідували ряд вулиць і провулків, звели панельні багатоповерхівки. Межі Києва на той час розширилися, і новий зелений квартал виявився близько до центру.

У 80-х молоді художники захопили порожні напівзруйновані будинки й зробили з них студії, галереї та артпростір. Сьогодні тут розташовані студії відомих київських художників.

З появою багатоповерхівок район уподобали більш забезпечені кияни, яким хотілося жити ближче до центру, але бути трохи далі від шуму і метушні. Татарка підходить для цього якнайкраще: до Подолу і Лук'янівки можна не поспішаючи дійти за 15 хвилин, але всередині завжди тихо і спокійно. У районі єдиної в Києві мечеті на вулиці Лук'янівській живе багато мусульман. Колись тут було татарське кладовище, тепер — Ісламський комплекс, в який входять мечеть, мінарет і школа.

Фото: Мечеть Ар-Рахма в Києві (uk.wikipedia.org)

На Татарці знаходиться один з найпопулярніших оглядових майданчиків Києва — гора Щекавиця, великий спортмайданчик з футбольним полем і вуличними тренажерами на Татарській приваблює спортсменів з усього району.

На Татарці мало громадського транспорту та місць для дозвілля. Найближчі кінотеатри, музеї, бари й ресторани знаходяться на Подолі та Лук'янівці.

На Татарці розташовуються дореволюційні будівлі, панельні багатоповерхівки, "сталінки", дачні ділянки та сучасні ЖК. Така неоднорідність забудови зробила район доступним для всіх верств населення. Тут побудовані ЖК Віконт — Sun development) — 1300 дол./кв.м, ЖК Henesi House (Really Building) — 1500 дол./кв.м, ЖК Нагорний (Поділлябудінвест) — 1200 дол./кв.м.

Сирець

Зелені зони й парки оточують Сирець з усіх боків. Тут знаходяться місцеві символи району: Київський телецентр і Телевежа висотою 385 метрів. Це найвища будівля в Україні та найвища суцільнометалева вільностояща споруда у світі.

Сирець, названий на честь однієї з приток Дніпра. Під час Другої світової війни місцевість сумно прославилася через масові розстріли в Бабиному Яру, але сьогодні однойменний парк користується популярністю, нещодавно в ньому відкрили артоб'єкт "Стіна плачу" Марини Абрамович. Людно буває і в зеленій зоні біля меморіалу, поруч з Київською телевежею.

Сучасного вигляду район набув у 1950-ті роки, коли Київ відновлювали й відбудовували. В кінці 1970-х тут, на місці колишнього приватного сектора, побудували кілька висоток. Відтоді Сирець особливо не змінювався — він зберіг свою буйну зелень і затишну атмосферу.

Нових жителів району Сирець приваблює відносною близькістю до центру. Через велику кількість парків і зелені, район вважають "легенями Києва". У Сирецькому парку працює Мала Південно-Західна залізниця, де діти та підлітки можуть спробувати себе в ролі машиніста, диспетчера або чергового.

У парку "Дубки" обладнано кілька веломаршрутів, тому тут завжди багато велосипедистів і спортсменів.



Фото: Парк " Дубки "(Чудовий Київ)

Сирець — спальний район, який знаходиться майже в центрі міста. За 10-15 хвилин на громадському транспорті можна дістатися до головних київських пам'яток і ділових кварталів. Звідси зручно їхати й у віддалені райони.

Майже всі будинки на Сирці — це п'ятиповерхові "хрущовки", яким вже понад 50 років. Зате купити квартиру в цьому районі можна навіть дешевше, ніж в більш віддалених від центру нових кварталах. Тут розташовані ЖК Park Hills — Парк Хіллс) — 1000 дол./кв.м, ЖК Шевченківський квартал (Рон — Стоун) — від 800 дол./кв.м, ЖК UNO city House (позов Обрій) — від 1500 дол./кв.м, ЖК Сирецький Парк (KBD estate) — 1200 дол./кв.м, ЖК Будинок на Вавилових (Kovalska) — 1200 дол./кв.м.

Нивки

До початку Другої світової війни на Нивках було всього три вулиці, але відразу після її закінчення в районі почали зводити нові одноповерхові будинки, розширюючи межі приватного сектора. Інша частина — п'ятиповерхові "хрущовки" і кілька сучасних висоток. Така забудова, зелені парки та ставки роблять Нивки душевними.

У старих будинках можна винаймати житло за відносно невеликі гроші, тому в районі багато молодих орендарів.

Нивки — гарне місце для довгих піших прогулянок і відпочинку на природі. У пошуках тиші місцеві жителі йдуть в парк "Нивки". Тут є човнові станції та дитячі майданчики.

Фото: ЖК Файна Таун (ЛУН)

На Нивках є стадіон "Піонер" з тенісними кортами, баскетбольним майданчиком, біговою доріжкою і футбольним полем. З району легко виїхати на метро: тут прокладені Святошинсько-Броварська та Сирецько-Печерська лінії. Звідси також ходить багато маршрутів наземного громадського транспорту.

В районі переважно приватний сектор і п'ятиповерхівки. Є кілька сучасних ЖК. Один з найпопулярніших — ЖК Файна Таун (KAN Development) — від 1800 дол./кв.м також ЖК Нивки-Парк (Інтергал-Буд) — від 1000 дол./кв.м, ЖК San Francisco Creative House (Saga Development) — 1500 дол./кв.м.

Раніше ми писали про життя та вартість нерухомості в Солом'янському районі Києва, а також у Печерському районі Києва.