Мовний омбудсмен пояснив, яких сфер стосується перехід на українську з 16 січня

Фото: Тарас Кремінь (facebook.com)

З 16 січня набуває чинності стаття 30 "мовного закону". Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, яких сфер стосується перехід на українську мову.

Про це повідомляє урядовий портал.

Згідно з законом, відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

"Український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням - у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці", - сказав Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що тільки на прохання клієнта його можуть обслуговувати іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

Він підкреслив, що вимога щодо обслуговування держмовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг.

Кремінь додав, що українською має подаватися інформація у цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. При цьому інформація українською про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами.

За його словами, у разі порушення права на отримання інформації та послуг державною, споживачеві доцільно звернутися до працівника установи та попросити обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення у книзі скарг.

"Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу уповноваженого. При цьому важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, на початку грудня мовний омбудсмен нагадав, що з 16 січня 2021 року сфера обслуговування повинна перейти виключно на українську мову обслуговування.

Як писало РБК-Україна, раніше Кремінь заявив, що значно зросла кількість скарг на порушення "мовного закону" в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Це сталося з переходом навчання на дистанційну форму.

Так, мовний омбудсмен також вимагав від декількох місцевих рад скасувати рішення про функціонування регіональних мов.