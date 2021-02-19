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Мови і захист прав: Зеленський пропонує прийняти закон для нацменшин

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський пропонує прийняти закон про захист прав національних меншин. Цей закон регулюватиме використання мов, а також захист самобутності.

Про це Зеленський заявив на нараді з представниками Ради і Кабінету міністрів, передає сайт президента.

За його словами, Україна поважає традиції та культурні цінності представників національних меншин, поетом тому повинна прийняти відповідний закон. Зеленський зазначив, що врегулювання їх статусу допоможе захистити права, а також зробить рівноправними всі нацменшини.

"Ми як держава маємо захищати традиції, свята, мову, фольклор національних меншин, але водночас вимагати поваги до українських традицій, мови. Діти будь-якої меншини повинні знати мову свого народу та українську. Це справедливо", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Раді не бачать сенсу в окремому законі про мови нацменшин.

Зазначимо, раніше Зеленський заявив, що Україна нікому не дасть приватизувати російську мову.

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