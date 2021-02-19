Мови і захист прав: Зеленський пропонує прийняти закон для нацменшин

Президент України Володимир Зеленський пропонує прийняти закон про захист прав національних меншин. Цей закон регулюватиме використання мов, а також захист самобутності.

Про це Зеленський заявив на нараді з представниками Ради і Кабінету міністрів, передає сайт президента .

За його словами, Україна поважає традиції та культурні цінності представників національних меншин, поетом тому повинна прийняти відповідний закон. Зеленський зазначив, що врегулювання їх статусу допоможе захистити права, а також зробить рівноправними всі нацменшини.

"Ми як держава маємо захищати традиції, свята, мову, фольклор національних меншин, але водночас вимагати поваги до українських традицій, мови. Діти будь-якої меншини повинні знати мову свого народу та українську. Це справедливо", - підкреслив Зеленський.