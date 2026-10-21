Зять Трампа снова просил у Зеленского не бить по НПЗ в России, - Axios

"Кушнер присоединился к встрече дистанционно и снова настаивал на требовании Трампа, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам", - сообщил осведомленный источник.

Собеседник Axios также добавил, что "Джаред был очень прямолинеен" во время разговора.

Также известно, что после встречи президент Владимир Зеленский заявил, что готов прекратить удары по российским НПЗ, если Москва предпримет взаимные шаги.

США надеются, что РФ будет компромисснее

Axios также сообщило, что в Вашингтоне надеются на готовность РФ к компромиссу в переговорах с Украиной, поскольку Дональд Трамп согласился снять санкции по продаже российского дизельного горючего и сделал другие шаги, положительно воспринявшиеся в Москве.

В целом анонимный американский чиновник сообщил, что Украина на переговорах в Осло "выдвинула новые идеи и предложения, которые подробно обсудили".

По его словам, стороны достигли "существенного прогресса" и теперь имеют высокий уровень согласованности на рабочем уровне относительно дальнейших шагов.