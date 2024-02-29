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Промедления будут иметь высокую цену. SPRAVDI объяснил важность финпомощи США Украине

Фото: SPRAVDI объяснил важность финпомощи США Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американский законопроект о 60 млрд долларов помощи для Украины является критически важным для нашей страны. Промедление по нему будет иметь слишком высокую цену.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Как напоминает пресс-служба, главы 23 парламентов стран мира, а также спикер Европарламента призвали спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) Майка Джонсона вынести на рассмотрение законопроект о 60 млрд долларов помощи для Украины. 

После положительного голосования в Сенате, 13 февраля, Палата представителей Конгресса - осталась последней инстанцией для одобрения помощи нашей стране. 

Почему помощь является важной 

Украина нуждается в принятии финансовой помощи в течение месяца. Не только Киев, но и два десятка других стран возлагают надежды на рациональность и эффективность американского Конгресса. 

"Американская помощь Украине - это инвестиция в международную безопасность, которая может предотвратить расширение кризиса до глобальных масштабов", - добавляет пресс-служба. 

Между тем нехватка боеприпасов уже крайне негативно сказывается на ситуации на фронте, в связи с чем промедление будет иметь слишком высокую цену для Украины и мира.

Помощь Украине от США

В прошлом году Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню без денег для границы. Уже 13 февраля, его поддержали сенаторы.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.

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