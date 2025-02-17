Обвинения в адрес "Тихохода" были безосновательными, расследование завершено

К таким выводам пришли военная служба правопорядка и дисциплинарная комиссия командования Сухопутных войск, которые проводили расследование.

"Расследование показало, что, во-первых, разговор (записанный на аудио, обнародованном бойцами "Асгарда", - ред.) происходил не на военном объекте, а в хранилище гражданского объекта, куда имеет доступ любой гражданский человек. Конфликт произошел на бытовой почве. Во-вторых, ролик был смонтирован. В-третьих, госслужащий Дмитриев в тот момент находился не на службе, а приехал в воинское подразделение в свой выходной выяснить, что бойцам нужно для еще лучшего обеспечения выполнения задач. Приказы он не раздавал", - сообщил Федиенко.

Факты унижения военнослужащих в ходе расследования также не были доказаны, подчеркнул народный депутат. При этом комиссия констатировала нарушение Дмитриевым этики.

"Дмитриев нарушил правила этического поведения (употреблением ненормативной лексики, - ред.) и то, что общение происходило не на государственном языке. Но в том же заключении сказано, что это было не во время выполнения им государственной службы", - отметил Федиенко.

В то же время выяснилось, что конфликт был намеренно спровоцирован некоторыми бойцами "Асгарда", которые намеревались перейти в другое подразделение и планировали использовать для этого аудиозапись разговора с Дмитриевым, сообщил Александр Федиенко.

Народный депутат считает, что информационная атака была направлена не столько против "Тихохода", сколько против него как автора законопроекта о кибербезопасности.

"Поскольку в конфликте достаточно часто трогали меня, я исследовал этот вопрос. И понял, что атака большей частью была направлена не столько на Александра, сколько на меня. Ребята спровоцировали этот конфликт и воспользовались им, когда я зарегистрировал законопроект по вопросам информационной безопасности, кибербезопасности. Ну, а дальше хейтеры, лидеры общественного мнения, блогеры подхватили эту историю и, даже не анализируя, не разбираясь в деталях, начали просто перепостить то, что написал один из военнослужащих", - подчеркнул Федиенко.

По словам Федиенко, ответы о результатах служебного расследования предоставлены за подписями и.о. Главнокомандующего генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича, Командующего сухопутных войск генерал-майора Михаила Драпатого, командира воинской части, где служили военнослужащие, начальника ВСП и других, кто проводил расследование.

Как известно, несколько месяцев назад группа бойцов подразделения "Асгард" обнародовала видео, в котором обвинила Александра "Тихохода" Дмитриева в том, что он, гражданский человек, находясь на режимном объекте, раздавал приказы и унижал военнослужащих. В качестве доказательства была приложена смонтированная аудиозапись, которая была записана скрытым способом и состояла из нескольких отдельных частей.