"Освободите леопардов". В Берлине прошли митинги за поставки танков Украине

Митингующие держат плакаты с надписью "Освободите леопардов" с требованием передать танки украинской армии.

Германия сталкивается с растущим давлением с требованием предоставить Киеву танки, но на сегодняшних переговорах с участием десятков западных союзников Германия еще не взяла на себя обязательства сделать это.

На страну также оказывается давление, чтобы позволить другим странам предоставить Украине свои собственные танки Leopard.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя встреча "Рамштайна" укрепит стойкость Украины, однако еще придется побороться за поставки современных танков.

Кроме того, ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказал, что поможет Украине освободить как можно больше территорий в текущем году.

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