Освободили военных из плена: Третья штурмовая отбила у россиян позиции в Харьковской области

Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешное наступление в Харьковской области. Были отражены территории и освобождены украинские военные из плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьей штурмовой.

Как рассказали в бригаде, их бойцы атаковали противника и ликвидировали ДРГ. А результатом этих боев являются не только отраженные у врага территории, но и освобождение пленных.

"Это военнослужащие приданных сил, и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. В настоящее время они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Бойцам Третьей штурмовой удалось не только отбросить врага, но и стабилизировать положение сил бригады на занимаемом участке фронта.