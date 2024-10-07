Освободили военных из плена: Третья штурмовая отбила у россиян позиции в Харьковской области
Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешное наступление в Харьковской области. Были отражены территории и освобождены украинские военные из плена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьей штурмовой.
Как рассказали в бригаде, их бойцы атаковали противника и ликвидировали ДРГ. А результатом этих боев являются не только отраженные у врага территории, но и освобождение пленных.
"Это военнослужащие приданных сил, и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. В настоящее время они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Бойцам Третьей штурмовой удалось не только отбросить врага, но и стабилизировать положение сил бригады на занимаемом участке фронта.
Что предшествовало
В конце августа Третья штурмовая бригада провела контрнаступательные операции в Харьковской области. Благодаря этому украинским войскам удалось продвинуться почти на 2 квадратных километра в глубь обороны противника. Бригада захватила батальонный район обороны и несколько взводных и ротных опорных пунктов окупантов.
Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий отметил, что эти действия отвлекли российских военных от направления Макеевки.
Недавно украинские военные захватили окопы и сняли враждебную рацию с убитого оккупанта. Также во время зачистки был найден живой россиянин, который просил не убивать и рассказал все о своем личном составе.
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