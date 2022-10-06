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В освобожденную Боровскую общину Харьковской области вернулась полиция

Фото: в освобожденную Боровскую общину Харьковской области вернулась полиция (facebook.com/v.timoshko)
Автор: Руслан Гаращенко

Боровская территориальная община в Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов. Туда уже вернулась полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко.

"Полицейские в полном объеме исполняют служебные обязанности на деоккупированной территории", - отметил он.

Сейчас правоохранители реагируют на заявления об уголовных преступлениях и преступлениях оккупантов, на сообщения о взрывоопасных предметах, проводят зачистку деоккупированной территории с целью выявления граждан, причастных к коллаборационной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили два тела замученных мужчин на базе отдыха в селе Новоплатоновка (Харьковская область). У погибших имеются огнестрельные ранения головы.

Как известно, после деоккупации большей части Харьковской области, на территории региона были обнаружены массовые захоронения людей. В частности, одно из таких захоронений было найдено в Изюме.

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Харьков