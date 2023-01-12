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В освобожденном Лимане задержали коллаборантку, занимавшуюся "переписью" населения

Фото: В освобожденном Лимане задержали коллаборантку, занимавшуюся "переписью" населения (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время временной оккупации Лимана (Донецкая область) женщина начала сотрудничать с россиянами. Однако после освобождения населенного пункта ее обнаружили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что в июле 2022 года, когда город оккупировала армию РФ, женщина согласилась сотрудничать с представителями оккупационной администрации. В прокуратуре добавили, что она заняла псевдодолжность "председателя микрорайона Коммунальный" администрации г. Красный Лиман "ДНР".

"Подозреваемая осуществляла общее руководство работой своего заместителя, назначала уличные по микрорайону и предоставляла распоряжения по переписи населения. Собранную информацию женщина передавала в оккупационную администрацию захваченного города", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время женщине доложено о подозрении в коллаборационной деятельности. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что во время временной оккупации города Лиман (Донецкая область) местная жительница перешла на сторону РФ и получила фейковую должность. Правоохранители задержали ее и объявили о подозрении.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Лиман был полностью зачищен от российских оккупантов.

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