Увольнение по собственному желанию. Что делать, если руководство не принимает заявление

При увольнении по собственному желанию работник должен еще в течение двух недель полноценно работать и закрыть все свои рабочие дела. Но иногда бывает, что руководство отказывается принимать заявление об увольнении.

РБК-Украина расспросила экспертов, как уволиться без скандалов и что делать, если руководство не подписывает заявления.

Как экологически уволиться, чтобы это не вызвало конфликта

"Экологическое увольнение получится только в том случае, если стороны не имеют взаимных претензий и в перспективе они не исключают возобновления сотрудничества", - говорит карьерная консультант Наталья Поставная.

Как правильно заявить руководству об увольнении:

руководство должно узнать об увольнении первым

будьте готовы к вопросу: "Почему?"

оставайтесь профессионалом. Так или иначе, вам придется отрабатывать какое-то количество времени (3 дня, 1 неделя, 2 недели), поэтому перед увольнением закройте все дела и работайте все равно ответственно. Чтобы не навредить своей профессиональной репутации

передайте все дела, оставьте все необходимые документы и контакты и наведите порядок на своем рабочем месте

Что делать, если руководство не принимает заявление

"Если руководство не хочет принимать заявление на увольнение, тогда нужно это заявление и отправить работодателю заказным письмом с уведомлением о вручении. Дата вручения письма будет считаться моментом подачи заявления на увольнение. После этого человек еще должен поработать 14 дней, а потом забрать трудовую книжку и получить полный расчет", - говорит юрист Марьян Сащук.

Если человек решил уволиться по собственному желанию и подал заявление руководству, а затем передумал и через две недели работодатель не нашел нового работника, то человек с согласия руководства может вернуться на свою должность.

"Тогда заявление об увольнении считается отозванным и человек может продолжать работать", - добавляет юрист.