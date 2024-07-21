Увольнение по собственному желанию. Что делать, если руководство не принимает заявление
При увольнении по собственному желанию работник должен еще в течение двух недель полноценно работать и закрыть все свои рабочие дела. Но иногда бывает, что руководство отказывается принимать заявление об увольнении.
РБК-Украина расспросила экспертов, как уволиться без скандалов и что делать, если руководство не подписывает заявления.
Как экологически уволиться, чтобы это не вызвало конфликта
"Экологическое увольнение получится только в том случае, если стороны не имеют взаимных претензий и в перспективе они не исключают возобновления сотрудничества", - говорит карьерная консультант Наталья Поставная.
Как правильно заявить руководству об увольнении:
- руководство должно узнать об увольнении первым
- будьте готовы к вопросу: "Почему?"
- оставайтесь профессионалом. Так или иначе, вам придется отрабатывать какое-то количество времени (3 дня, 1 неделя, 2 недели), поэтому перед увольнением закройте все дела и работайте все равно ответственно. Чтобы не навредить своей профессиональной репутации
- передайте все дела, оставьте все необходимые документы и контакты и наведите порядок на своем рабочем месте
Что делать, если руководство не принимает заявление
"Если руководство не хочет принимать заявление на увольнение, тогда нужно это заявление и отправить работодателю заказным письмом с уведомлением о вручении. Дата вручения письма будет считаться моментом подачи заявления на увольнение. После этого человек еще должен поработать 14 дней, а потом забрать трудовую книжку и получить полный расчет", - говорит юрист Марьян Сащук.
Если человек решил уволиться по собственному желанию и подал заявление руководству, а затем передумал и через две недели работодатель не нашел нового работника, то человек с согласия руководства может вернуться на свою должность.
"Тогда заявление об увольнении считается отозванным и человек может продолжать работать", - добавляет юрист.
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