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Освобождение правого берега Днепра и наступление россиян на Донбассе: британская разведка обновила карту

Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили Херсонскую и Николаевскую области на правом берегу Днепра. Тем временем россияне продолжают попытки наступления на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты британской разведки.

Согласно данным карты, ВСУ деоккупировали правобережье Днепра и продолжают развивать наступление и на левом берегу.

К тому же, на карте изображена Кинбурнская коса как освобожденная от российских оккупантов. При этом никаких сообщений официальных властей по поводу деоккупации косы в Николаевской области не было.

Украинские бойцы также сохраняют преимущество на востоке Харьковской области в районе реки Оскол. На севере Донецкой области, неподалеко Лимана, инициатива также за ВСУ.

Между тем, российские захватчики пытаются проводить наступательные действия в центральной части Донецкой области. Они сконцентрировали свои силы у Бахмута и между поселком Пески и городом Горловка.

Напомним, военный эксперт отметил, что после бегства из Херсона россияне могут усилить штурмы на Донецком направлении.

Аналитики ISW считают, что оккупанты активизируют атаки в Донецкой области, поскольку на это направление бросят силы из Херсона.

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