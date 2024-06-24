Увольнение после скандала. Что известно о генерале Содоле, возглавлявшем Объединенные силы

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Боевой генерал. Биография Юрия Содоля

Юрию Содолю 53 года, родился в Чугуеве на Харьковщине в семье военнослужащих.

Окончил артиллерийское командное училище в Сумах и Национальную академию обороны Украины по специальности "Боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск".

Начал службу в Десантных войсках ВСУ в 2003-м, через 4 года стал командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. На этом посту Содоль встретил начало войны в 2014 году на востоке Украины.

Участвовал в боях за Рубежное, штурме Ямполя, обороне Донецкого аэропорта, его бригада была задействована в прикрытии выхода ВСУ из Дебальцево.

В начале 2015 был назначен первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками. С марта 2018 Содоль командовал Морской пехотой ВМС ВСУ. В том же году получил звание генерал-лейтенанта.

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году принимал участие в боях под Волновахой, в обороне Мариуполя. Был награжден званием Героя Украины.

Возглавлял оперативно-тактическую группировку ВСУ "Донецк" на Угледарском направлении.

В результате кадровых перестановок в высшем военном командовании в феврале 2024 Юрий Содоль был назначен командующим Объединенных Сил вместо Сергея Наева.

Что известно о скандале с Содолем

В воскресенье, 23 июня, появилась информация о том, что начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) в отношении одного из украинских боевых генералов.

Кротевич обвинил военачальника в превышении служебных полномочий, некомпетентном командовании, результатом которого стала потеря большой территории Украины. Также "азовец" призвал ГБР проверить генерала на предмет сотрудничества с врагом.

"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал", - написал Богдан Кротевич в Telegram.

Он не сообщил имя генерала, но отметил, что все военнослужащие понимают, о ком идет речь. По словам Кротевича, этого генерала "99% военных ненавидят, за то, что он делает".

"Этот человек начинает расследование против командиров, которые наступают и не теряют позиции, однако против себя он служебные расследования не инициирует", - подчеркнул начштаба "Азова".

Позже ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Кротевич обратился в ГБР с заявлением против командующего Объединенных сил Юрия Содоля.

В Госбюро расследований подтвердили РБК-Украина, что заявление принято, оно находится на этапе рассмотрения. Производства пока не открыли.

Отставка командующего Объединенных Сил ВСУ

Вечером 24 июня в своем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что принял решение заменить Командующего Объединенных сил ВСУ.

"Обсудили кадровые вопросы в ВСУ. Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", - сообщил Зеленский.

Подробностей о причинах отставки Содоля глава государства не раскрыл. При этом он отметил, что провел совещание с военными, в том числе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ и начальником Генштаба, где говорили о ситуации по ключевым направлениям фронта, в частности о Донбассе.

Андрей Гнатов, который сменил Юрия Содоля на посту Командующего Объединенных сил ВСУ, является бригадным генералом. Был одним из командующих освобождения Херсонщины, руководил обороной Бахмута.

При подготовке использовались: данные Wikipedia, Army Inform, указ президента Украины №374/2024 от 24 июня 2024 и обращение Владимира Зеленского, публикация "Суспільне", сообщение в Telegram Богдана Кротевича.