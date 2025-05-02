Уволен или повышен? Вэнс сделал заявление о громком переводе Уолтца в ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и The Guardian .

Венс настаивает, что перевод Уолтца на должность посла США в ООН является "повышением".

"Его не отпустили. Его назначают послом в ООН, что, конечно, является утвержденной Сенатом должностью. Я думаю, можно привести весомый аргумент, что это повышение", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Также он обвинил СМИ в том, что они представили уход Уолтца с высшего поста в сфере нацбезопасности как увольнение.

"СМИ хотят представить это как увольнение. Дональд Трамп уволил много людей. Он не дает им утвержденных Сенатом назначений после этого. Он думает, что Майк Уолтц будет лучше служить администрации - и, что самое главное, американскому народу - в этой роли", - заявил чиновник.

Также Вэнса спросили, ожидаются ли дальнейшие исследования среды высших чиновников, на что Вэнс сказал, что работа главы Пентагона Пита Хегсета "в безопасности".

"Мы полностью доверяем Питу", утверждает он.