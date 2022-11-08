На освобожденной части Херсонской области эксгумировали тела еще троих погибших (фото)
Правоохранители провели эксгумацию тел трех человек на деоккупированной части Херсонской области. На теле одного из них находились следы насильственной смерти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции и судебно-медицинским экспертом обнаружили на деоккупированной территории Херсонской области троих погибших в результате военной агрессии РФ", - говорится в сообщении.
Как сообщают следователи, все тела принадлежат местным жителям, два из них погибли в результате обстрела вражескими войсками населенного пункта. На теле третьего отмечены следы насильственной смерти. Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.
"Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством", - добавили в прокуратуре.
Напомним, что в освобожденном Высокополье эксгумировали тела трех гражданских лиц.
До этого в освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ.
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