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На освобожденной части Херсонской области эксгумировали тела еще троих погибших (фото)

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Украина, Вторник 08 ноября 2022 17:17
На освобожденной части Херсонской области эксгумировали тела еще троих погибших (фото) Фото: На освобожденной части Херсонской области эксгумировали тела еще троих погибших (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели эксгумацию тел трех человек на деоккупированной части Херсонской области. На теле одного из них находились следы насильственной смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции и судебно-медицинским экспертом обнаружили на деоккупированной территории Херсонской области троих погибших в результате военной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Как сообщают следователи, все тела принадлежат местным жителям, два из них погибли в результате обстрела вражескими войсками населенного пункта. На теле третьего отмечены следы насильственной смерти. Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что в освобожденном Высокополье эксгумировали тела трех гражданских лиц.

До этого в освобожденном Высокополье эксгумировали тела супругов, расстрелянных военным РФ.

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