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В освобожденных населенных пунктах Луганской области задержали двух коллаборантов

Фото: на освобожденной территории Луганской области задержаны два коллаборанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали в освобожденных населенных пунктах Луганской области двух приспешников оккупантов. Силовики показали видео спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Службы безопасности Украины в Луганской области.

СБУ отметила, что на деоккупированных территориях продолжаются стабилизационные мероприятия. Сотрудники СБУ вместе с полицией продолжают зачистку сел от оккупантов и предателей.

Так, в освобожденных населенных пунктах Сватовского района оперативники обнаружили двух активных помощников российских оккупантов. Коллаборантов задержали, им придется отвечать за преступные действия и поддержку врага.

Напомним, в Харьковской области задержали бывшую полицейскую, которая работала на оккупантов и вступила в ряды "народной милиции".

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