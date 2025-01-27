Откуда SOCAR импортирует топливо: исследование

Этот высокооктановый бензин, в частности марка NANO100 производства Warter Fuels (Польша), доступен на трети станций сети SOCAR.

Что касается бензина А-95, сеть SOCAR поднялась на седьмое место среди крупнейших импортеров в Украине, увеличив объемы импорта на 16%. Основными поставщиками являются страны ЕС, в частности Румыния.

Согласно данным Нефтерынка, дизельное топливо на АЗК SOCAR оператора поставляется с НПЗ группы PKN Orlen в Польше и Литве из Польши, заводы греческой Hellenic Petroleum, и турецкого НПЗ STAR Rafinery, которых принадлежит материнской компании. Кроме того, компания покупает на внутреннем рынке ДТ производства венгерской MOL.

SOCAR Energy Ukraine активно развивает свою сеть в Украине, которая насчитывает 57 АЗК в одиннадцати областях. Компания не только поставляет топливо на собственные станции, но и является значительным игроком на оптовом рынке, обеспечивая топливом как частные, так и государственные компании.