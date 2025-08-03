Привычные времена года могут исчезнуть? Ученые заявили, что изменение климата создало новые сезоны

Исследователи предлагают "концептуальный сдвиг" в нашем восприятии времен года и выделяют четыре новых типа сезонов, которые возникают в результате глобального потепления.

Четыре новых типа сезонов

Эмерджентные сезоны

Это совершенно новые сезонные закономерности, которых раньше не существовало в определенном регионе. Например, длительный "сезон дымки" в Юго-Восточной Азии, вызванный массовым горением торфяников, что приводит к сильному загрязнению воздуха. То, что когда-то было нерегулярным явлением, теперь стало ежегодной сезонной опасностью.

Вымершие времена года

Это традиционные сезоны, которые фактически исчезли или стали неузнаваемыми. Например, во многих регионах зимы становятся настолько короткими и теплыми, что теряют свои привычные характеристики.

Аритмичные сезоны

Это нарушение ожидаемого времени и продолжительности сезонных циклов. Например, лето становится значительно длиннее и жарче, а весна наступает раньше.

Синкопированные времена года

Это нерегулярные колебания интенсивности или характера времен года. К таким можно отнести длительные "сезоны ураганов" в Атлантике или "сезоны лесных пожаров" в Калифорнии, которые теперь могут длиться почти круглый год.

Не просто изменение календаря

Исследователи отмечают, что речь не идет о полной отмене весны или лета. Наклон Земли и ее движение вокруг Солнца остаются неизменными.

Идея заключается в том, чтобы переосмыслить времена года на социальном и культурном уровне, поскольку наш повседневный опыт все больше отличается от традиционных представлений.

Признание этих новых сезонных ритмов помогает обществам адаптироваться к изменениям. Например, благодаря осознанию "сезона дымки" в Индонезии, Малайзии и Сингапуре, власти смогли внедрить системы фильтрации воздуха и целевые кампании по охране здоровья.

Изменение климата заставляет нас смотреть на мир по-новому. Гибкое восприятие времен года может стать ключевым инструментом для того, чтобы эффективно реагировать на вызовы, стоящие перед человечеством в эпоху, когда природа больше не "играет по старым правилам".