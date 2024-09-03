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"Обычный день на стабилизационном пункте". 58 бригада показала, как спасают бойцов на передовой

Вторник 03 сентября 2024 10:39
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"Обычный день на стабилизационном пункте". 58 бригада показала, как спасают бойцов на передовой Стабилизационный пункт (фото: Facebook/58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского)
Автор: Василина Копытко

58-мая отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского показала, как выглядит один из стабилизационных пунктов вблизи передовой, где бойцам оказывают первую помощь и готовят для дальнейшей эвакуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию 58-й бригады в Facebook.

Как выглядит стабилизационный пункт

"Обычный день на одном из стабилизационных пунктов 58-й мотопехотной бригады. Сюда эвакуируют раненых воинов, где их ждет бригада квалифицированных врачей", - говорится в сообщении.

В 58-й бригаде отметили, что медики со стабилизационного пункта имеют огромный опыт, некоторые до войны работали в НДСЛ "Охматдет".

"Врачи оказывают первую помощь, оценивают состояние пострадавшего, восстанавливают жизнедеятельность органов и готовят раненых к следующему этапу эвакуации. Это нужно сделать как можно скорее, чтобы не потерять драгоценное время", - отмечают в бригаде.

&quot;Обычный день на стабилизационном пункте&quot;. 58 бригада показала, как спасают бойцов на передовой

&quot;Обычный день на стабилизационном пункте&quot;. 58 бригада показала, как спасают бойцов на передовой&quot;Обычный день на стабилизационном пункте&quot;. 58 бригада показала, как спасают бойцов на передовой&quot;Обычный день на стабилизационном пункте&quot;. 58 бригада показала, как спасают бойцов на передовойСтабилизационный пункт 58-й бригады (фото: Facebook/58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского)

Добавим, что 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского входит в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Бригада базируется в Конотопе Сумской области и входит в состав ОК "Север".

58-ом ОМПБр была создана весной 2015 года. В 2016 году бойцы этой бригады воевали под Авдеевкой, в 2017 - на Бахмутке. В 2022 году вели бои в Бахмуте, в 2023 году по другим направлениям Донбасса.

&quot;Обычный день на стабилизационном пункте&quot;. 58 бригада показала, как спасают бойцов на передовой&quot;Обычный день на стабилизационном пункте&quot;. 58 бригада показала, как спасают бойцов на передовой&quot;Обычный день на стабилизационном пункте&quot;. 58 бригада показала, как спасают бойцов на передовойСтабилизационный пункт 58-й бригады (фото: Facebook/58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского)

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