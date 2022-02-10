Від "Зоряних війн" до "Маріо": головне з презентації Nintendo Direct

Сьогодні, вночі, компанія Nintendo провела перший Direct у поточному році. Продемонструвала ігри, які вже незабаром стануть доступними на її консолі Switch.
Про головні анонси - в матеріалі РБК-Україна.
Презентація Nintendo Direct:
Стала першою грою, яку продемонстрували на презентації. Це спін-офф популярної серії Fire Emblem Three Houses в жанрі "мусоу". До гри повернулися знайомі персонажі, а історія продовжується у світі "Трьох Будинків".
Реліз 24 червня.
До гри додали можливість створювати власні рівні та режим War Room. Зокрема, з’явиться й мультиплеєр.
Реліз 8 квітня.
Сумнозвісна гра Шона Мюррея, яка під час виходу виявилась не тим, чого очікували фанати. Зрештою, з часом вона отримала чимало доповнень, позитивних відгуків та міцну фанбазу.
Реліз влітку 2022 року.
Перше поповнення серії після 15-річної "перерви".
Футбол з персонажами серії "Маріо" та різними суперздібностями. Розробники обіцяють раунди 4 на 4, унікальні предмети, прийоми та систему луту, яка впливає на характеристики персонажів.
Реліз 10 червня.
В трейлері продемонстрували режим Salmon Run, з яким фанати серії знайомі ще з попередньої частини.
Реліз влітку 2022 року.
Ремейк першої частини оригінальної серії Front Mission. Також обіцяють попрацювати й над другою частиною, втім дата останньої поки що невідома.
Реліз влітку 2022 року.
Популярна гра з серії "Зоряних війн", події якої розгортаються між III та IV епізодами кінематографічної саги. Вперше її світ побачив, ще у 2008 році. Незабаром з’явиться можливість пройти гру знову й на консолі Switch.
Реліз 20 квітня.
Ремейк гри з часів PlayStation 1. Розробники обіцяють перероблені саундтреки та візуальну новелу Radical Dreamers.
Обидві головоломки від Valve також дісталися й до Switch.
Дата релізу невідома, однак обіцяють оголосити її пізніше.
Набір спортивних мініігор, який свого часу розкрив можливості консолі Wii.
Обіцяють теніс, боулінг та бої на мечах. З часом стане доступний й гольф.
Реліз 29 квітня.
Геймплей гри нагадує популярну Super Mario Odyssey та має приємну графіку.
Реліз 25 березня.
Вийшло безкоштовне оновлення, яке містить два рівні складності. Перший призначений для новачків, а інший для тих, хто очікував чогось важчого - одне влучення та кінець проходженню.
Звісно, це не сіквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild, втім також продовження однієї популярної ролевої серії.
Реліз у вересні.
Збірка з двох частин класичного платформера, яка раніше була доступна лише для PlayStation.
Реліз 8 липня.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про торішній анонс Switch з OLED-екраном.
Також видання розповідало про конфлікт між компанією Nintendo та піратським сайтом, якому доведеться виплачувати борг компанії впродовж 3000 років.