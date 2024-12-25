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За возведение фортификаций: 19 работников "Метинвеста" получили награды от Донецкой ОГА

Среда 25 декабря 2024 11:59
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За возведение фортификаций: 19 работников "Метинвеста" получили награды от Донецкой ОГА Фото: работники "Метинвеста" получили награды от Донецкой ОГА (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Александр Мороз

Председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин вручил нагрудные "Знаки почета" и благодарности Донецкой ОГА 19 работникам "Метинвеста", которые строят фортификации на территории Донецкой области - за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА.

"Крепкий фронт - это важнейший для нас элемент Плана внутренней устойчивости Украины, озвученного президентом. Важно, что в воплощении этого пункта мы не остаемся один на один с врагом. Спасибо каждому за их вклад в приближение победы. Работаем дальше", - отметил Филашкин.

Как известно, в этом году "Метинвест" Ахметова потратил на фортификации вокруг Покровска, Нью-Йорка и Доброполья уже почти 400 млн грн. Сейчас компания помогает возводить укрепления возле Великой Новоселки: там на подготовке противотанковых рвов ежедневно работает 34 единицы ее техники.

Кроме того, от 40 до 60 сотрудников компании обустраивают взводные и ротные опорные пункты. Всего же, с помощью "Метинвеста", возведено уже более 200 км фортификаций в Донецкой и Запорожской областях.

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Донецкая область Метинвест
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