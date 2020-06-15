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Футболіст і тренер "Десни" визнані кращими в 25 турі УПЛ

Новини » Спорт     15.06.2020 - 11:41
Футболіст і тренер "Десни" визнані кращими в 25 турі УПЛ
Фото: "Олександрія" - "Десна" (facebook.com/desnafc)

Чернігівська команда обіграла конкурента в боротьбі за єврокубки

Українська Прем'єр-ліга назвала головного тренера "Десни" Олександра Рябоконя кращим серед колег у 26 турі. Чернігівська команда піднялася на 3 місце в турнірній таблиці.

Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Його підопічні завдали нищівної поразки "Олександрії" з рахунком 5:1, завдяки цій перемозі отримавши 6-очковий відрив від переможених. Голи у ворота олександрійської команди забили Калитвинцев, Гітченко і Тотовіцкій, а також Олександр Філіппов, який оформив дубль. Саме йому і дісталося звання кращого футболіста туру. У боротьбі за це звання форвард чернігівського клубу випередив півзахисників Віталія Буяльського з "Динамо" і Максима Тейшейру, який представляє "Олімпік".

Таким чином "Десна" набрала 49 очок і зрівнялася за цим показником з луганською "Зорею", проте саме чернігівці знаходяться на третій сходинці турнірної таблиці завдяки додатковим показникам.

У наступному турі "Десна" зустрінеться саме з командою Віктора Скрипника.

Нагадаємо, "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Зорею" і вийшло на друге місце.

Лідирує у чемпіонаті України донецький "Шахтар".

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України тренерУПЛФутбол
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