Без связи и интернета. ГУР устроило масштабную атаку на "МегаФон"
Украинская разведка устроила масштабный сбой на "МегаФон" в России. У многих россиян пропала связь и интернет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
"Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, который задействован в российской агрессии против Украины - компанию "МегаФон", - рассказали источники.
По их данным, в результате атаки, в течение всего дня, пятницы, 24 января, клиенты компании имели проблемы со связью и интернетом.
В частности, со вчерашнего утра жители Москвы, Санкт-Петербурга и многих центральных регионов РФ начали жаловаться на перебои с мобильной связью, интернетом, а также на плохую работу многих мобильных сервисов и приложений.
Уже через несколько часов в "Роскомнадзоре" подтвердили сбой. Впоследствии российские медиа назвали истинную причину отсутствия связи и интернета - результативная ковровая DDoS-атака на "МегаФон".
В самой компании заявили, что их сеть якобы работает "штатно", но возможные проблемы с доступом якобы происходят по независящим от них причинам.
Не только "МегаФон"
Впрочем, как стало известно из источников в украинской разведке, успешная "ковровая атака" нарушила работу не только "МегаФона".
Это коснулось и операторов связи и интернета "Yota", "NetByNet", и лишила временного доступа россиян к интернет-ресурсам и сервисам, таким как Steam, Twitch, Discord, которые активно используются российской армией и вражескими спецслужбами для агрессии против Украины.
Не первая DDoS-атака в России
Отметим, что подобные атаки украинские разведчики проводят не впервые.
Например, 14 января в России пользователи операторов связи и сервисов пожаловались на проблемы в их работе. Также наблюдались проблемы в Telegram, Tiktok и Google.
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