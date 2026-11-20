Регуляторы заинтересовались Revolut

В Швеции правоохранители установили, что связанные с Россией лица, подозреваемые в отмывании денег использовали Revolut для конвертации преступных доходов в криптовалюту и перевода средств за границу.

По данным Financial Times, полиция проанализировала подозрительные сделки на 2,9 млрд шведских крон, или около 259 млн евро. Revolut назвали одним из самых распространенных инструментов для вывода таких средств из Швеции. Чаще всего переводы осуществляли в Литву и Ирландию.

Руководитель шведской финансовой разведки Мануэль Феррер заявил, что необанки, в частности Revolut, предположительно систематически используют для перемещения преступных доходов.

По его словам, быстрая онлайн-регистрация, международные платежи и возможность конвертировать средства в криптовалюту создают риски отмывания денег и нуждаются в усиленном контроле.

Отдельные претензии к системам финансового контроля Revolut возникли в Италии. Суд передал местные операции компании под надзор назначенного администратора на 12 месяцев из-за серьезных недостатков в системах противодействия отмыванию денег.

По данным расследования итальянской финансовой полиции, из-за недостатков контроля 24 осужденных или находящихся под следствием лиц смогли скрыть операции на 41,9 млн евро в 2021-2026 годах. При этом другие банки подали по этим лицам 265 сообщений о подозрительных транзакциях.

Еще один показатель - количество жалоб на мошенничество в Великобритании. По данным Службы финансового омбудсмена, которые получила Financial Times, в 2025 году клиенты Revolut подали 5076 жалоб по мошенничеству. Это самое большое количество среди финансовых учреждений страны третий год.

Со своей стороны в Revolut заявили о нулевой терпимости к финансовым преступлениям, инвестициях в системы контроля и сотрудничестве с регуляторами и правоохранительными органами.

Почему НБУ требовал лицензию у Revolut

Напомним, Revolut официально зашел на украинский рынок в феврале 2025 года на основе лицензии, выданной Европейским центральным банком Revolut Bank UAB (Литва).

В то же время, Нацбанк настаивал на необходимости лицензирования Revolut для работы в Украине. Регулятор отмечал, что иностранные банки должны соблюдать украинское законодательство, а их работа без надлежащей авторизации создает риски для клиентов.

В частности, без лицензии НБУ на пользователей Revolut не могут распространяться украинские нормы защиты прав потребителей финансовых услуг и система гарантирования вкладов.

В регуляторе подчеркивали, что заинтересованы в приходе крупных международных финансовых компаний, при этом они должны соблюдать украинское законодательство.

Однако Revolut не согласовала модель работы в соответствии с украинскими требованиями и в декабре 2025 года решила прекратить обслуживание счетов резидентов Украины.