Связка "Орландо" шокировала оборону "Миннесоты" классным аллей-упом: момент дня в НБА

Защитники "Орландо Мэджик" Джейлен Саггс и Коул Энтони в матче против "Миннесоты Тимбервулвз" организовали лучший эпизод игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Плеймейкер "Мэджик" Энтони оказался в центре внимания под занавес первой четверти. Вместе с одноклубником он убежал в быструю контратаку из своей половины. Дуэт "Орландо" продемонстрировал отличную сыгранность – Саггс классно набросил мяч на кольцо, а партнер эффектно замкнул "парашют" партнера.

Эти и другие комбинации "Мэджик" позволили отметить уверенную победу на выезде (127:120). Турнирное положение команд, однако, изменилось не слишком. "Миннесота" идет на 7-й строчке Западной конференции НБА, а "Орландо" – за пределами плей-офф на Востоке.

Сам Энтони провел на паркете 26,5 минуты. За это время он успел набрать 20 очков, совершил 8 подборов и отдал 6 передач. Самым результативным в матче стал защитник "Миннесоты" Д'Анджело Расселл (29 пунктов).

Кто такой Коул Энтони

Уроженец Орегона, на студенческом уровне выступал за "Тар Хилз" из Северной Каролины. Выбран "Орландо" под 15-м номером на драфте НБА-2020.

В ноябре того же года подписал контракт с "Мэджик". Проводит в составе команды третий сезон на уровне ассоциации. Со сборной США U-18 выиграл чемпионат ФИБА Америк в 2018 году.

Отец плеймейкера – Грег Антони – выступал за "Никс", "Ванкувер", "Сиэтл", "Портленд", "Чикаго" и "Милуоки", а по завершении стал телеэкспертом. Отчим Энтони – Рэймонд Магуайр – американский бизнесмен и политик.