На встрече Байдена с лидерами Конгресса заявили об ужасной ситуации в Украине

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби отметил критическую ситуацию на фронте из-за нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины. По его словам, солдаты "принимают очень трудные решения куда и чем стрелять" и "у них заканчиваются патроны".

"Я не в том положении, чтобы поставить временной штамп и сказать, что к такой-то дате они проиграют войну, но они, безусловно, начинают терять территорию - территорию, которую они отвоевали у россиян. И теперь они должны отдать ее обратно россиянам, потому что они не могут - они не могут отбиться от них", - сказал Кирби.

Он также отметил, что Украина нуждается в финансовой помощи на оборонные нужды, которая "зависла" в Конгрессе.

"Мы нуждаемся в ее (помощи. - ред.) сейчас. Я даже не буду предполагать, что может быть слишком поздно. Мы уже в некотором смысле опоздали. Они (военные ВСУ. - ред.) потеряли город Авдеевку буквально из-за боеприпасов. Так что в определенном смысле это уже имеет драматическое влияние на поле боя", - сказал Кирби.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис предположили, что встреча была продуктивной, но оба охарактеризовали переговоры по Украине как "интенсивные".

Шумер сообщил, что во время встречи он отметил предупреждение президента Владимира Зеленского, что "если они не получат помощь быстро, Украина может пасть".

Встреча Байдена с лидерами Конгресса

Во вторник, 27 февраля, президент США Джо Байден встретился в Белом доме с лидерами лидеров лидеров Конгресса. Главными темами переговоров были проблема с утверждением помощи Украине и избежание "шатдауна" - приостановление работы правительства из-за задержки с утверждением госбюджета США.

На фоне отсутствия помощи, Силам обороны недавно пришлось выйти из города Авдеевка в Донецкой области. По словам Зеленского, Байден понимает, что это следствие ослабления поддержки нашей страны.

Задержка с оборонной помощью США

13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 61 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Однако 16 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался вынести документ на голосование.

Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, что в очередной раз отсрочило утверждение и предоставление помощи США для ВСУ.

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