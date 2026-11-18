Украина рассчитывает, что президенты США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором используют свое влияние на Кремль для усиления давления на РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время пресс-конференции с государственным министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.
"И США, и Китай оказывают определяющее влияние на Россию, особенно в контексте завершения агрессии, завершения войны. Мы надеемся и рассчитываем, что именно такая тональность будет взята в этом разговоре - давление на Россию, чтобы завершить войну", - подчеркнул министр.
Сибига сказал, что Украина неоднократно информировала партнеров о позиции по завершению войны, гарантиях безопасности и послевоенного порядка безопасности.
Кроме того, он заявил, что независимо от тем, которые будут обсуждаться на встрече в Китае, никакие решения по Украине принять просто невозможно.
"Важно, чтобы этой встречей не предоставлять Путину двумя глобальными лидерами ошибочного представления о возвращении к периоду распределения сфер влияния. Тональность должна быть другая - давление на Путина, а у них есть это давление, чтобы эта война закончилась", - отметил глава МИД.
Сибига заявил, что завершение войны отвечает глобальным интересам, в том числе США и Китая, поскольку речь идет о восстановлении стабильности, а также справедливом продолжительном мире в Европе.
Напомним, в четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина. В Белом доме сначала говорили, что обсуждения войны в Украине там не будет, но Трамп сам заявил о намерении поднять эту тему.
Отметим, сегодня Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Шэньчжэне, продолжавшиеся более двух часов. Лидеры заявили о единстве позиций и обсудили формирование "многополярного мира".