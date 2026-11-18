"И США, и Китай оказывают определяющее влияние на Россию, особенно в контексте завершения агрессии, завершения войны. Мы надеемся и рассчитываем, что именно такая тональность будет взята в этом разговоре - давление на Россию, чтобы завершить войну", - подчеркнул министр.

Сибига сказал, что Украина неоднократно информировала партнеров о позиции по завершению войны, гарантиях безопасности и послевоенного порядка безопасности.

Кроме того, он заявил, что независимо от тем, которые будут обсуждаться на встрече в Китае, никакие решения по Украине принять просто невозможно.

"Важно, чтобы этой встречей не предоставлять Путину двумя глобальными лидерами ошибочного представления о возвращении к периоду распределения сфер влияния. Тональность должна быть другая - давление на Путина, а у них есть это давление, чтобы эта война закончилась", - отметил глава МИД.

Сибига заявил, что завершение войны отвечает глобальным интересам, в том числе США и Китая, поскольку речь идет о восстановлении стабильности, а также справедливом продолжительном мире в Европе.