Встреча Си, Трампа и Путина может стать плохим прецедентом для Украины, - источник
Сам факт встречи главы КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина является плохим прецедентом для Украины и Европы, который может превратиться в практику. В то же время больше всего опасений вызывают двусторонние встречи лидеров.
Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник в дипломатических кругах.
"У нас есть большие опасения по поводу двусторонних встреч. Что касается формата Си - Трамп - Путин, то сам факт такой встречи является для нас и для европейцев плохим прецедентом, который может стать практикой", - говорит собеседник РБК-Украина.
По оценке источника, хотя Китай и не стремится к этому, обсуждение вопроса Украины на встрече избежать не удастся.
"Си будет стремиться больше играть роль модератора дискуссии, без четкого позиционирования. Скорее всего, будет озвучен тезис о том, что в случае продвижения вперед переговоров, Китай на определенном этапе сможет рассмотреть возможность собственной вовлечённости в мирный процесс", - считает собеседник.
Перед трехсторонней встречей Трамп и Путин провели отдельный разговор. В ее начале президент США назвал Путина своим другом и выразил надежду на продуктивную встречу. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры обсудили войну в Украине и двусторонние отношения.
Идею трехсторонней встречи, по данным The Wall Street Journal, предложил сам Путин еще в октябре, чтобы обсудить завершение войны на выгодных для Москвы условиях. Как писала South China Morning Post, главной темой могут стать риски искусственного интеллекта для ядерного оружия, а война в Украине может отойти на второй план. В Киеве тем временем ждут от посланцев Трампа информацию о результатах переговоров.