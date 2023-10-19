Встреча Орбана с Путиным вызвала беспокойство среди НАТО, но в Венгрии не видят проблемы

Из-за этого утром состоялась встреча послов стран-членов НАТО и посла Швеции, аккредитованного в Будапеште.

"Если у нас есть законные опасения по поводу безопасности, мы ожидаем, что к ним отнесутся серьезно", - заявил Прессман.

Отмечается, что несмотря на то, что война России против Украины все еще продолжается, события в венгерско-российских отношениях в последние дни ускорились. В прошлую пятницу министр иностранных дел Петер Сийярто провел переговоры в Москве, а во вторник на этой неделе Виктор Орбан лично встретился с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что союзники по НАТО обеспокоены тем, как премьер-министр Венгрии встретился с Путиным, в то время, как Россия находится в состоянии войны против Украины.

НАТО рассматривает Венгрию как союзника

На вопрос, было ли предметом обсуждения блокирование Венгрией вступления Швеции в НАТО или сближение России, посол ответил, что главной темой была встреча с Путиным.

"Вызывает тревогу то, что Венгрия решила связаться с Путиным таким образом. Точно так же, как и язык, который Путин использовал для описания своей войны в Украине, также вызывает беспокойство. Оба заслуживают обсуждения", - сказал посол США.

Посол не захотел отвечать на вопросы журналистов о последствиях встречи в четверг для Венгрии.

"Мы рассматриваем Венгрию как союзника, но в то же время мы также видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на жестокую войну в Украине. Мы считаем важным поддерживать диалог по этим решениям с венгерским правительством и венгерским народом", - ответил посол.

Позиция Венгрии

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сказал, что посол США не уполномочен определять внешнюю политику Венгрии.

Он попытался оправдать эту встречу тем, что ранее президент США Джо Байден также встречался с Путиным. Однако журналисты уточнили Гуйяшу, что это происходило до полномасштабного вторжения РФ.

Также Гуйяш сказал, что встреча Орбана и Путина не может представлять угрозу членству Венгрии в НАТО в любой форме и не представляет никакой опасности.

Встреча Орбана и Путина

Недавно Орбан провел встречу с Путиным. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно лучшие контакты, и нам это удалось", - сказал Орбан.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и российского диктатора Владимира Путина было очень неприятно видеть.